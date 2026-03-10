În cursul zilei de marți, jurnalistul Decebal Rădulescu a dezvăluit că echipa la care Mirel Rădoi ar urma să ajungă din vară ar fi NK Celje din Slovenia.

Mirel Rădoi: ”Nu este vorba despre NK Celje!”

La prima sa conferință de presă de după revenirea la FCSB, antrenorul a fost întrebat și ce urmează pentru el din vară, dar și despre eventuale negocieri cu Celje.

Rădoi a evitat să spună clar dacă din următorul sezon se va mai afla pe banca roș-albaștrilor, însă a precizat că discuțiile avute până în acest moment nu au fost cu NK Celje.

”(n.r. Sunt şanse să rămâneţi din vară?) Sunt aici să văd, să iau fiecare partidă în parte, să vedem unde suntem la vară. După aceea este destul timp.

Ca să răspund, totuşi, nu este vorba de această echipă (n.r. - Celje). Sunt discuţii care au fost, dar am ales să-mi dau cuvântul aici şi până la vară voi fi aici”, a spus Rădoi la conferința de presă.