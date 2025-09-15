Decăderea FCSB-ului e o realitate de care au tot „fugit“ oficialii și fanii echipei, dar și specialiștii care au comentat evoluțiile și rezultatele din această campanie.

Explicația e simplă: în ultimele sezoane, FCSB ne-a obișnuit să pornească mai greu în campionat, concentrându-se pe cupele europene. Dovada acestei situații a fost oferită de sport.ro aici cu cifre exacte.

Problema e că acum, după terminarea preliminariilor europene, FCSB nu și-a mai revenit. Din contră! A ajuns în cea mai mare criză cu care s-a confruntat, de când avem sistemul cu play-off și play-out.

Prăbușirea FCSB-ului, firească, pentru un club „bolnav“

Problemele grave ale roș-albaștrilor, la ora actuală, sunt surprinzătoare, fiindcă lumea încă trăiește sub impresia rezultatelor din ultimii doi ani, foarte bune de altfel.

Pe de altă parte, am uitat cu toții că, dacă tragem linie în cazul FCSB-ului, în ultimul deceniu, bilanțul eșecurilor a fost mult mai mare decât cel al succeselor. Dovadă și faptul că, începând cu sezonul 2015-2016, FCSB a câștigat doar două titluri (2023-2024 și 2024-2025) și de opt ori a ratat această performanță!

Acest bilanț e consecința directă a faptului că FCSB e un club „bolnav“, unde rolul și autoritatea antrenorului au fost strivite de patronul Gigi Becali.

