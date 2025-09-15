ANALIZĂ FCSB, explicațiile unei prăbușiri: cum s-a ales praful de o campioană

FCSB, explicațiile unei prăbușiri: cum s-a ales praful de o campioană Superliga
Amir Kiarash
O echipă care a dominat întrecerea internă, în ultimii doi ani, a ajuns acum într-o situație incredibilă: la retrogradare, cu o singură victorie în nouă meciuri!

FCSBDarius OlaruGigi Becali
Decăderea FCSB-ului e o realitate de care au tot „fugit“ oficialii și fanii echipei, dar și specialiștii care au comentat evoluțiile și rezultatele din această campanie.

Explicația e simplă: în ultimele sezoane, FCSB ne-a obișnuit să pornească mai greu în campionat, concentrându-se pe cupele europene. Dovada acestei situații a fost oferită de sport.ro aici cu cifre exacte. 

Problema e că acum, după terminarea preliminariilor europene, FCSB nu și-a mai revenit. Din contră! A ajuns în cea mai mare criză cu care s-a confruntat, de când avem sistemul cu play-off și play-out. 

Prăbușirea FCSB-ului, firească, pentru un club „bolnav“

Problemele grave ale roș-albaștrilor, la ora actuală, sunt surprinzătoare, fiindcă lumea încă trăiește sub impresia rezultatelor din ultimii doi ani, foarte bune de altfel. 

Pe de altă parte, am uitat cu toții că, dacă tragem linie în cazul FCSB-ului, în ultimul deceniu, bilanțul eșecurilor a fost mult mai mare decât cel al succeselor. Dovadă și faptul că, începând cu sezonul 2015-2016, FCSB a câștigat doar două titluri (2023-2024 și 2024-2025) și de opt ori a ratat această performanță!

Acest bilanț e consecința directă a faptului că FCSB e un club „bolnav“, unde rolul și autoritatea antrenorului au fost strivite de patronul Gigi Becali.

Starurile din ultimele sezoane, niște „umbre“ acum

Dincolo de „boala cronică“ a FCSB-ului însă, există și niște explicații punctuale pentru rezultatele din acest sezon. Pe scurt: jucătorii care au fost la înălțime, în stagiunea precedentă, sunt acum niște „umbre“. Iată niște exemple:

*Mihai Popescu și Ngezana – În absența lui Dawa, accidentat, cei doi nu mai oferă siguranța din sezonul trecut, în centrul apărării. De fapt, amândoi au tot avut gafe, iar evoluțiile lor explică faptul că FCSB a primit gol, în 15 meciuri din 17, în actuala campanie!

*Șut și Lixandru – Alți doi jucători de bază, care sunt în picaj. De altfel, în privința lui Șut, Gigi Becali a și spus că nici nu merita să fie convocat la echipa națională, pentru meciurile cu Canada (0-3) și cu Cipru (2-2), la ce a arătat, în această vară.

*Olaru – Probabil, cel mai important jucător al FCSB-ului, care a devenit de nerecunoscut! Anul trecut, Olaru a avut niște cifre fabuloase din vară până în decembrie: 31 de meciuri, 15 goluri, 7 pase de gol. Apoi, a venit accidentarea din ianuarie, în chiar primul amical din 2025. De atunci, Olaru a avut de parcurs etapele refacerii și, la revenirea pe teren, n-a mai fost același jucător. Cifrele sale actuale confirmă această realitate: 13 meciuri, 4 goluri, 1 pasă de gol. Și Gigi Becali tocmai a vorbit despre forma slabă a lui Olaru: „Jucătorii de bază, în care îmi puneam speranțele, nu mai fac nimic! Și Olaru, nici el. Aleargă, dar nu se arată la joc. Una e să alergi, să te demarci, dar nu se arată la pas! Olaru, e adevărat, are inteligență, se demarchează și a avut ocazii. Dar eu nu vreau doar să te demarci! Vreau să ieși la pas!“.

*Cisotti – În sezonul trecut, când Olaru s-a „rupt“, el a fost înlocuit imediat de un „implant“ foarte reușit: Juri Cisotti (32 de ani). Cifrele italianului din campania precedentă, la FCSB: 20 de meciuri, 5 goluri, 4 pase de gol. Acum, și Cisotti e „cu motoarele gripate“. După cum a admis și Gigi Becali.

Jucătorii aduși în vară, niște dezamăgiri

Pe lângă faptul că vedetele din trecut au decăzut, nici noile achiziții n-au confirmat. La acest capitol, cazurile Alibec (atacant cu zero goluri, în acest sezon), Politic și Graovac sunt elocvente.

Și când ai atât de multe „mâini moarte“ într-o echipă, atunci rezultatul e cel pe care îl vedem, în clasamentul de mai jos.

