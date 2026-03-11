Zeljko Kopic are mari bătăi de cap înainte de derby-ul cu rivala din Giulești. Pe lângă cei trei jucători care sigur vor lipsi în această partidă (Andrei Mărginean, Mamoudou Karamoko și George Pușcaș), Dinamo nu se poate baza nici pe Kennedy Boateng (29 de ani).

Kennedy Boateng, OUT pentru Dinamo - Rapid

Fundașul togolez, titular incontestabil în centrul defensivei dinamoviste, a suferit o accidentare în ultimul meci cu CFR Cluj (0-2), la gamba stângă, iar în cursul zilei de miercuri va efectua un RMN pentru a vedea exact cât va lipsi.

Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, Boateng nu va fi, în mod sigur, disponibil pentru meciul cu Rapid, astfel că, cel mai probabil, cuplul de fundași centrali va fi format din Nikita Stoinov și Matteo Duțu.

Togolezul este incert și pentru meciul din etapa a doua de play-off, cu Universitatea Craiova. Dacă accidentarea va fi una gravă, pierderea lui Boateng va fi o adevărată lovitură pentru Dinamo, în contextul în care fundașul a avut prestații apreciate, reușind să marcheze chiar patru goluri.

Pentru Dinamo, meciul cu Rapid din prima etapă a play-off-ului este foarte important. Un rezultat pozitiv i-ar putea permite să spere la o clasare în zona locurilor fruntașe, în contextul în care a ”căzut” pe locul cinci după trei înfrângeri consecutive.

Cum poate arăta Dinamo în derby-ul cu Rapid: Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi

Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor arată astfel:

1. Universitatea Craiova – 30 puncte

2. Rapid București – 28 puncte

3. Universitatea Cluj – 27 puncte

4. CFR Cluj – 27 puncte

5. Dinamo București – 26 puncte

6. FC Argeș – 25 puncte

Campioana României va evolua în turul 1 preliminar din UEFA Champions League, câștigătoarea Cupa României va merge în turul 1 preliminar din UEFA Europa League, iar locurile 2 și 3 pot ajunge în UEFA Europa Conference League.