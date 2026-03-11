Walter Zenga, sfat de aur pentru Cristi Chivu: „Primul lucru pe care l-aş face”

Walter Zenga, sfat de aur pentru Cristi Chivu: „Primul lucru pe care l-aş face” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:
TAGS:
Walter ZengaIntercristi chivuSerie AvicarioSommer
Din articol

Walter Zenga i-a oferit un sfat important lui Cristi Chivu.

Cristi Chivu se află pe primul loc cu Inter în Serie A, la șapte „lungimi” de principala urmăritoare AC Milan.

Pe parcursul acestui sezon „nerazzurrii” au avut mai multe probleme, iar printre acestea se numără și forma slabă a lui Yann Sommer.

Walter Zenga a numit portarul pe care ar trebui să îl aducă Inter

Legendarul goalkeeper al lui Inter a vorbit despre necesitatea unui nou portar la echipa din Milano, dar a pus accept pe faptul că îl va apăra în continuare pe Sommer.

Întrebat dacă Vicario de la Tottenham ar fi o variantă pentru Intre, Walter Znega a oferit un răspuns pozitiv.

„Îl apăr în continuare pe Yann Sommer. A avut 14 meciuri fără gol primit, iar şi ceilalţi portari au făcut greşeli. În plus, Sommer reuşeşte mereu să transmită linişte apărării.

Pentru luna iunie, primul lucru pe care l-aş face ar fi să mă întreb ce este realizabil pe piaţa transferurilor şi dacă poate aduce un plus de valoare. Guglielmo Vicario? Da, dar cineva ar putea spune că am lua un portar de la o echipă care retrogradează.

Eu aş lua, oricum, un portar italian, pentru că sunt mulţi foarte buni şi ai de unde alege. Apoi trebuie înţelese preţurile şi disponibilitatea”, a declarat Walter Zenga, conform L'Interista.

Walter Zenga a fost portarul lui Inter între 1982 și 1994, iar ca tehnician are o legătură strânsă cu România, fiind antrenorul lui FC Național, FCSB și Dinamo.

Guglielmo Vicario este portarul titular al lui Tottenham, echipă care l-a transferat de la Empoli în schimbul a 18,5 milioane de euro în vara anului 2023.

23 de milioane de euro este cota portarului italian, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Război pe axa Chivu - AS Roma pentru un fotbalist de 40 de milioane de euro
Război pe axa Chivu - AS Roma pentru un fotbalist de 40 de milioane de euro
Cristi Chivu a primit vestea momentului!
Cristi Chivu a primit vestea momentului!
Mai poate pierde Inter titlul? Capello a spus ce ar face dacă ar fi în locul lui Chivu
Mai poate pierde Inter titlul? Capello a spus ce ar face dacă ar fi în locul lui Chivu
ULTIMELE STIRI
Anunț înainte de Turcia - România: ”Nu va convoca pe nimeni de acolo!”
Anunț înainte de Turcia - România: ”Nu va convoca pe nimeni de acolo!”
Derby FCSB - Dinamo în zilele următoare!
Derby FCSB - Dinamo în zilele următoare!
Englezii umilesc starul lui Liverpool după 0-1 cu Galatasaray: ”Dureros de ineficient! A fost înlocuit pe bună dreptate”
Englezii umilesc starul lui Liverpool după 0-1 cu Galatasaray: ”Dureros de ineficient! A fost înlocuit pe bună dreptate”
Șase cluburi din Superligă sunt pasibile de o sancțiune severă din partea FRF
Șase cluburi din Superligă sunt pasibile de o sancțiune severă din partea FRF
”Tricolorul” este aproape de transferul carierei! Jurnaliștii spanioli dau asigurări: ”S-a confirmat!”
”Tricolorul” este aproape de transferul carierei! Jurnaliștii spanioli dau asigurări: ”S-a confirmat!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“

Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”

Mirel Rădoi le-a interzis un singur lucru jucătorilor de la FCSB: ”Nu există!”

Mirel Rădoi le-a interzis un singur lucru jucătorilor de la FCSB: ”Nu există!”

L-a „lucrat“ pe Rădoi la FCSB, apoi a râs de el: „Credeați că dorm?“

L-a „lucrat“ pe Rădoi la FCSB, apoi a râs de el: „Credeați că dorm?“

Misterul prăbușirii lui Coman în Qatar, deslușit în sfârșit: „N-are nicio șansă în fața lui!“

Misterul prăbușirii lui Coman în Qatar, deslușit în sfârșit: „N-are nicio șansă în fața lui!“



Recomandarile redactiei
Anunț înainte de Turcia - România: ”Nu va convoca pe nimeni de acolo!”
Anunț înainte de Turcia - România: ”Nu va convoca pe nimeni de acolo!”
”Tricolorul” este aproape de transferul carierei! Jurnaliștii spanioli dau asigurări: ”S-a confirmat!”
”Tricolorul” este aproape de transferul carierei! Jurnaliștii spanioli dau asigurări: ”S-a confirmat!”
Iosif Rotariu, analiză fără ocolișuri despre FCSB. Verdict despre Rădoi și Charalambous + Marii vinovați pentru play-out
Iosif Rotariu, analiză fără ocolișuri despre FCSB. Verdict despre Rădoi și Charalambous + Marii vinovați pentru play-out
OUT! S-a accidentat și ratează derby-ul Rapid - Dinamo
OUT! S-a accidentat și ratează derby-ul Rapid - Dinamo
Derby FCSB - Dinamo în zilele următoare!
Derby FCSB - Dinamo în zilele următoare!
Alte subiecte de interes
Cum se descurcă Walter Zenga la echipa din Emirate unde îl are ca elev pe Andres Iniesta, campionul mondial și european care va împlini 40 de ani
Cum se descurcă Walter Zenga la echipa din Emirate unde îl are ca elev pe Andres Iniesta, campionul mondial și european care va împlini 40 de ani
N-a avut loc lângă Iniesta! Jucătorul pus pe liber de Atletico a revenit în Spania, după ce a stat o săptămână în probe în Emirate
N-a avut loc lângă Iniesta! Jucătorul pus pe liber de Atletico a revenit în Spania, după ce a stat o săptămână în probe în Emirate
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO

stirileprotv Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Președintele Poloniei vrea să oprească prin veto programul SAFE. Statul ar putea pierde credite de 44 de miliarde de euro

stirileprotv Președintele Poloniei vrea să oprească prin veto programul SAFE. Statul ar putea pierde credite de 44 de miliarde de euro

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!