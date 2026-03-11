Walter Zenga, sfat de aur pentru Cristi Chivu: „Primul lucru pe care l-aş face”

Cristi Chivu se află pe primul loc cu Inter în Serie A, la șapte „lungimi” de principala urmăritoare AC Milan.

Pe parcursul acestui sezon „nerazzurrii” au avut mai multe probleme, iar printre acestea se numără și forma slabă a lui Yann Sommer.

Walter Zenga a numit portarul pe care ar trebui să îl aducă Inter

Legendarul goalkeeper al lui Inter a vorbit despre necesitatea unui nou portar la echipa din Milano, dar a pus accept pe faptul că îl va apăra în continuare pe Sommer.

Întrebat dacă Vicario de la Tottenham ar fi o variantă pentru Intre, Walter Znega a oferit un răspuns pozitiv.

„Îl apăr în continuare pe Yann Sommer. A avut 14 meciuri fără gol primit, iar şi ceilalţi portari au făcut greşeli. În plus, Sommer reuşeşte mereu să transmită linişte apărării.

Pentru luna iunie, primul lucru pe care l-aş face ar fi să mă întreb ce este realizabil pe piaţa transferurilor şi dacă poate aduce un plus de valoare. Guglielmo Vicario? Da, dar cineva ar putea spune că am lua un portar de la o echipă care retrogradează.

Eu aş lua, oricum, un portar italian, pentru că sunt mulţi foarte buni şi ai de unde alege. Apoi trebuie înţelese preţurile şi disponibilitatea”, a declarat Walter Zenga, conform L'Interista.

Walter Zenga a fost portarul lui Inter între 1982 și 1994, iar ca tehnician are o legătură strânsă cu România, fiind antrenorul lui FC Național, FCSB și Dinamo.

Guglielmo Vicario este portarul titular al lui Tottenham, echipă care l-a transferat de la Empoli în schimbul a 18,5 milioane de euro în vara anului 2023.

23 de milioane de euro este cota portarului italian, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.