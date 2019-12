Gigi Becali nu e impresionat de parcursul unei echipe din Liga 1: "Dupa FCSB vor termina campionatul"

Gigi Becali, patronul lui FCSB, nu este deloc impresionat de parcursul Astrei Giurgiu, actualul lider din Liga 1.

In varsta de 61 de ani, Becali are incredere in FCSB ca va lua titlul si nu regreta ca s-a despartit de Bogdan Andone, actualul tehnician al giurgiuvenilor.

"Nu imi pare rau ca m-am desparit de Bogdan Andone, dar bravo lui! A facut treaba buna la Astra, nu ma asteptam sa aduca echipa lui pe primul loc in Liga 1. Andone a dat dovada ca stie sa lucreze cu Alibec si Budescu, dar ii asigur eu pe cei de la Astra ca tot dupa FCSB vor termina campionatul. Pe primul loc o sa fim noi, iar pe doi Astra. CFR o sa termine campionatul pe locul trei", a declarat Becali pentru Prosport.

"Nu putem sa ne facem ca nu vedem treaba buna facuta de Andone acolo, dar mai este mult pana departe. I-am avut si eu pe Budescu si Alibec si chiar nu imi explic de ce la noi au facut treaba pe care o fac acum la Astra. Le-am asigurat noi toate conditiile, iar Alibec stie ca am facut multe pentru el, poate chiar prea multe. Insa, in acest campionat mai este si FCSB, iar eu am incredetre in Vitila si sunt sigur ca nu o sa ma mai dezamageasca", a concluzionat patronul FCSB-ului.

FCSB se afla in acest moment pe locul 5 in Liga 1, cu 33 de puncte, sapte mai putine decat Astra.