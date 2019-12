Se face rocada? Ce schimb de jucatori vrea sa propuna Becali pentru a-l aduce pe Budescu la FCSB

Gigi Becali il vrea neaparat pe Constantin Budescu in aceasta iarna.

Becali l-a pierdut pe Budescu in aceasta vara, cand a ezitat sa ii faca o oferta, pentru ca nu stia daca rezilierea unilaterala a contractului cu Al Shabab ii putea aduce neplaceri. Acum, patronul FCSB s-a convins ca „Budi” ramane unul dintre cei mai valorosi jucatori din Liga 1, iar evolutii sale din acest sezon (13 meciuri, 6 goluri, 11 pase decisive) l-au convins sa faca un sacrificiu financiar. De asemenea, revenirea lui Mihai Stoica in conducerea FCSB, cu care fotbalistul are o relatie excelenta, ar putea face mai usoara revenire lui Budescu la echipa la care a mai jucat in sezonul 2017-2018 si de unde a plecat la Al Shabab pentru 2.5 milioane de euro.

Desi patronul Ioan Niculae spune ca nu pleaca niciun jucator de la Astra pana nu se castiga campionatul, iar Budescu este evaluat la 4 milioane de euro pe site-urile de specialitate, printre variantele agreate de patronul FCSB s-ar afla un schimb de jucatori, pe de o parte Budescu, singur sau impreuna cu Valentin Gheorghe sa ajunga la FCSB, iar Astra sa aleaga cati jucatori doreste dintre Alexandru Stan, Diogo Salomao, Dragos Nedelcu, Thierry Moutinho, Juvhel Tsoumou, Claudiu Belu, Gabriel Simion, Ovidiu Horsia, Adrian Sut si Robert Ion. In functie de cati jucatori ar vrea „astralii” s-ar adauga si o diferenta de bani.