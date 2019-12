Gigi Becali, gest superb pentru un fost antrenor care este grav bolnav! Ce decizie a luat patronul FCSB cand a auzit de problemele acestuia

Ionut Popa este grav bolnav si se afla internat intr-un spital din Cluj.

Dennis Man a postat un mesaj pe Instagram prin care a cerut sprijinul urmaritorilor sai pentru Ionut Popa.

Gigi Becali a aflat de problemele fostului antrenor si a sarit imediat in ajutorul acestuia.

Conform celor de la ProSport, Becali va trimite o suma importanta catre Cluj, unde se afla internat Ionut Popa.

"In astfel de cazuri nu trebuie sa stam cu mainile in san. Ma bucur ca am la echipa jucatori milostivi si s-au implicat si ei pentru Ionut Popa. Bravo lui Dennis Man. Deja i-am spus lui Lutu sa se ocupe ca lui Ionut Popa sa ii ajunga o suma importanta de bani la Cluj. Ca sa il scapam pe acest om, platesc eu toti banii daca este nevoie. Nu pot sa stau si sa ma uit la un om pe care il si cunosc. Am ajutat eu atata lume la viata mea! Cum sa nu il ajut si pe Ionut Popa? Ma vede Dumnezeu! Ii transmit familiei sale ca, daca doreste, poate sa il aduca pe Ionut Popa si la spitalul meu. Am investit in acest spital 10 milioane de euro, iar Popa poate sa vina aici la noi. Ma voi ocupa eu de toate. Tin mult la acest om si nu va ascund ca imi placea mult de el cum vorbea dupa meciuri. Era un om dintr-o bucata. Am mari sperante in Dumnezeu ca o sa il ajute pe Ionut Popa sa se faca bine", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

Ionut Popa le-a antrenat in cariera pe UTA Arad, Bihhor Oradea, Jiul Petrosani, Poli Iasi, CSMS Iasi, CS Mioveni, National Sebis, Soimii Pancota si Poli Timisoara.

Ultima echipa la care a fost sub contract a fost UTA Arad, unde a activat pana in vara acestui an, cand boala s-a agravat.