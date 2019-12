Dezvaluiri de ultima ora! Gigi Becali, acuzat de CFR ca are AGENTI la un club din Liga 1: "Sa-l intrebati pe domnul Becali"

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, este acuzat de Bogdan Mara ca are "relatii" la un club din Liga 1.

Mara, director sportiv la CFR, sustine ca Becali afla imediat daca un jucator de la Botosani primeste o oferta de la un club rival din liga interna.

"Noi am avut noroc cu jucatorii pe care i-am luat de la Botosani, pentru ca sunt baieti de mare caracter. In momentul in care noi ofertam un jucator de la Botosani, cineva de acolo il suna pe Gigi Becali imediat si ii transmitea oferta noastra. Asta puteti sa-l intrebati pe domnul Becali", a spus Mara pentru Digi Sport.

"Noi am dat pe Burca 100.000 de euro. Puteti sa-l intrebati pe domnul Becali daca nu l-a sunat cineva sa-i spuna ce oferta am facut pentru Burca. Am avut norocul ca acesti baieti au vrut sa vina la CFR, altfel nu aveam nicio sansa sa-i luam, pentru ca in minutul 2 era sunat domnul Becali", a concluzionat oficialul CFR-ului.

Clujenii au reusit sa transfere trei jucatori de la Botosani: Andrei Burca, Mihai Bordeianu si Catalin Golofca.