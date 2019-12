El e fundasul pe care il tot cauta Becali? Bate recorduri in Liga 2: "M-am simtit ca la Formula 1"

Marcatorul unuia dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului din Liga 2 vorbeste despre realizarile sale.

Sportul Snagov este penultima in Liga 2, dar are in componenta unul dintre cei mai constanti jucatori ai campionatului. Alexandru George Apostol (27 de ani) a jucat toate minutele in acest sezon.

"Apo", asa cum ii spun colegii, este fundas central, dar a reusit una dintre super executiile campionatului, in meciul cu Ripensia, scor 1-3. (Vezi AICI golul)

Este singurul jucator integralist de la Snagov si doar alti trei au mai reusit aceasta performanta in acest sezon al Ligii 2: Vlad Mutiu (Farul Constanta), Daniel Lung (Metaloglobus), Petru Vadrariu (CSM Resita).

Desi situatia este una delicata la Snagov, George Apostol a reusit sa se mentina in acest top si a dezvaluit pentru pagina de Facebook a clubului care este secretul sau: "Pentru mine este foarte important si mi-am dorit inca de la inceputul campionatului acest lucru, sa evoluez in fiecare meci, dar si sa o fac la un nivel bun incat sa nu fie nevoie sa fiu schimbat pe parcurs si am reusit. Cred ca aici, pe langa pregatirea fizica si tehnico-tactica prin care lasi o impresie fiecarui antrenor care te vede, cea mai importanta este sanatatea si sa iti cunosti foarte bine propriul organism".

"Nu mai aveam sperante ca iau salariul"

Fotbalistul incearca sa ramana pozitiv si sa revina cu forte proaspete dupa vacanta de iarna. Vrea sa o invinga din nou pe Rapid, dupa 3-2 in tur, si sa bifeze in continuare toate minutele.

Nu si-a pierdut nici simtul umorului: "Cel mai frumos moment a fost cand am luat primul salariu, pentru ca nu mai aveam sperante la ce probleme erau la echipa, glumesc. Cred ca cel mai frumos moment a fost dupa victoria contra celor de la Rapid, cand am sarbatorit cu sampanie si cantece in vestiar. M-am simtit ca la Formula 1".

A jucat 13 ani la Steaua

George Apostol a adunat peste 100 de meciuri in Liga 2, a marcat 9 goluri, dar isi aminteste cu drag cum si-a inceput aventura in fotbal. Ghencea a fost casa lui timp de 13 ani.

"Am inceput fotbalul la varsta de 6 ani cand am fost dus de tatal meu la Steaua Bucuresti, el fiind stelist innascut. Pe atunci la Steaua nu aveau grupa de juniori pentru varsta mea si am fost primit de domnul Satmareanu la grupa 1990, eu fiind 1992. Tin minte ca, pe cat avea posibilitatea, tata ma ducea la meciuri si traia fiecare moment la intensitate maxima, iar eu am dus mai departe acest spirit si visam in fiecare noapte sa joc pentru echipa de seniori. Din pacate, nu mi-am indeplinit acest vis, dar am evoluat pentru Steaua Bucuresti 2, in Liga 2 si Liga 3, de la varsta de 15 ani, iar la 19 ani, deoarece terminam junioratul, am incheiat povestea cu Steaua. Au fost 13 ani in mare parte cu momente frumoase de neuitat", a povestit Apostol.

Aici gasiti interviul integral al lui George Apostol.