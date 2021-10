Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Bănel Nicoliță are probleme: ”Nu mai am nicio treabă cu el”

Fostul fotbalist de la FCSB ar fi împrumutat 100.000 de euro de la cămătari, iar, pentru a face rost de suma de bani, acesta a decis să plece în SUA, la muncă.

Gigi Becali, omul care practic l-a descoperit pe Bănel Nicoliță, a vorbit despre situația atacantului ajuns la 36 de ani, recunoscând că nu știa că acesta are probleme de ordin financiar. De altfel, acesta nu mai păstrează legătura cu fostul fotbalist.

„Habar nu am de situația lui Bănel Nicoliță și nu știu ce face. Nu am mai mai vorbit de foarte mult timp cu el și sincer nici nu știam că a plecat din România în SUA. Nu era pe la el prin Brăila sau Făurei?

Chiar nu prea mă interesează de situația lui Bănel că am alte lucruri eu pe cap. Dacă o să fie cazul, o să mă interesez, dar eu nu mai am nicio treabă cu Bănel de foarte mult timp. Fiecare cu treaba și cu problemele lui. Nu am ce să mai comentez pe treaba asta”, s-a rezumat să declare Gigi Becali, pentru ProSport.

Dacia Unirea Prăila, Poli AEK, FCSB, Saint-Eteienne, FC Nantes, Viitorul, CS Făurei, ASA Târgu-Mureș și Aris Limassol sunt echioele din cariera lui Nicoliță.