În ciuda eșecului de vineri seară, Al Ain poate cuceri alte două trofee în acest final de sezon. Echipa lui Adrian Șut este lider în campionat, cu 6 puncte peste Al Ahli Dubai, și e calificată în finala Cupei Președintelui, unde va înfrunta Al Jazira.

Șut, care nu a reușit până acum să se impună la Al Ain , nu a apucat să execute. Al Wahda a transformat toate cele 4 lovituri de departajare, în timp ce din echipa românului au ratat egipteanul Rami Rabia și marocanul Rahimi El Houssine.

Adrian Șut a fost rezervă și a fost introdus pe teren în minutul 90+4, chiar înaintea loviturilor de departajare, având în vedere că nu s-au disputat reprize suplimentare.

Al Ain a pierdut finala Cupei Ligii din Emiratele Arabe Unite, după 0-0 în timpul regulamentar contra lui Al Wahda și 2-4 la loviturile de departajare.

Adrian Șut, OUT de la Al Ain în vară?!

În luna ianuarie, după cinci ani și jumătate la FCSB, Adrian Șut (26 de ani) a considerat că e momentul să facă pasul spre fotbalul din străinătate. Mai ales că oferta sosită pentru el, de la Al-Ain din Emirate, îi asigura o liniște financiară.

Acum, după cinci luni la Al-Ain, fostul star al FCSB-ului are doar această satisfacție salarială. Pentru că din punct de vedere fotbalistic, mutarea l-a transformat dintr-un titular incontestabil în România la un „client“ al băncii de rezerve, în Emirate.

Sport.ro a arătat aici că arabii sunt profund dezamăgiți de randamentul lui Șut și că îl consideră un transfer ratat. Acum, jurnalistul Hassan Moussa a confirmat că zilele lui Șut, la Al-Ain, sunt numărate.

„Al-Ain a întocmit deja o listă neagră pe care sunt trei jucători care vor fi puși pe liber, la finalul sezonului. După evaluarea făcută de antrenorul Vladimir Ivic, conducerea a decis să se debaraseze de cei trei fotbaliști, astfel încât în locurile lor să fie aduși alții, iar echipa să fie mai puternică, în vederea participării în Champions League“, e fragmentul de introducere din articolul semnat de jurnalistul arab.

Mai departe, sunt nominalizați cei trei jucători de la Al-Ain care vor fi puși pe liber.

„În capul listei plecărilor e fundașul central, Kouame Autonne. Acesta a fost exclus deja din planurile antrenorului Vladimir Ivic, care preferă alte soluții pentru linia de fund. Al doilea nume de pe lista neagră e cel al lui Adrian Șut. Conducerea a luat decizia de a-l pune pe liber pentru că mijlocașul român nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor fanilor și al staffului tehnic. Prin plecarea lui Șut, Al-Ain va aduce un mijlocaș de clasă mondială, care să ridice nivelul echipei. În fine, al treilea jucător care va fi pus pe liber de Al-Ain e Nassim Chadli, care a fost deja împrumutat, la Bani Yas, pentru partea a doua a sezonului“, a scris Hassan Moussa.