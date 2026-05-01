Adrian Șut (27 de ani), fostul mijlocaș de la FCSB, a ratat șansa de a cuceri un prim trofeu cu Al Ain, echipa din Emiratele Arabe Unite care l-a achiziționat în iarnă.

Al Ain a pierdut finala Cupei Ligii din Emiratele Arabe Unite, după 0-0 în timpul regulamentar contra lui Al Wahda și 2-4 la loviturile de departajare.

Adrian Șut a fost rezervă și a fost introdus pe teren în minutul 90+4, chiar înaintea loviturilor de departajare, având în vedere că nu s-au disputat reprize suplimentare.

Șut, care nu a reușit până acum să se impună la Al Ain, nu a apucat să execute. Al Wahda a transformat toate cele 4 lovituri de departajare, în timp ce din echipa românului au ratat egipteanul Rami Rabia și marocanul Rahimi El Houssine.

În ciuda eșecului de vineri seară, Al Ain poate cuceri alte două trofee în acest final de sezon. Echipa lui Adrian Șut este lider în campionat, cu 6 puncte peste Al Ahli Dubai, și e calificată în finala Cupei Președintelui, unde va înfrunta Al Jazira.

Adrian Șut, OUT de la Al Ain în vară?!

În luna ianuarie, după cinci ani și jumătate la FCSB, Adrian Șut (26 de ani) a considerat că e momentul să facă pasul spre fotbalul din străinătate. Mai ales că oferta sosită pentru el, de la Al-Ain din Emirate, îi asigura o liniște financiară.

Acum, după cinci luni la Al-Ain, fostul star al FCSB-ului are doar această satisfacție salarială. Pentru că din punct de vedere fotbalistic, mutarea l-a transformat dintr-un titular incontestabil în România la un „client“ al băncii de rezerve, în Emirate. 

Sport.ro a arătat aici că arabii sunt profund dezamăgiți de randamentul lui Șut și că îl consideră un transfer ratat. Acum, jurnalistul Hassan Moussa a confirmat că zilele lui Șut, la Al-Ain, sunt numărate.

Al-Ain a întocmit deja o listă neagră pe care sunt trei jucători care vor fi puși pe liber, la finalul sezonului. După evaluarea făcută de antrenorul Vladimir Ivic, conducerea a decis să se debaraseze de cei trei fotbaliști, astfel încât în locurile lor să fie aduși alții, iar echipa să fie mai puternică, în vederea participării în Champions League“, e fragmentul de introducere din articolul semnat de jurnalistul arab.

Mai departe, sunt nominalizați cei trei jucători de la Al-Ain care vor fi puși pe liber.

În capul listei plecărilor e fundașul central, Kouame Autonne. Acesta a fost exclus deja din planurile antrenorului Vladimir Ivic, care preferă alte soluții pentru linia de fund. Al doilea nume de pe lista neagră e cel al lui Adrian Șut. Conducerea a luat decizia de a-l pune pe liber pentru că mijlocașul român nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor fanilor și al staffului tehnic. Prin plecarea lui Șut, Al-Ain va aduce un mijlocaș de clasă mondială, care să ridice nivelul echipei. În fine, al treilea jucător care va fi pus pe liber de Al-Ain e Nassim Chadli, care a fost deja împrumutat, la Bani Yas, pentru partea a doua a sezonului“, a scris Hassan Moussa.

  • Hegqsgjboaap yw
Adrian Șut, transferat de Al-Ain în iarnă / Foto: X.com @alainfcae
