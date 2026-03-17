Miercuri, 18 martie, Casa Fotbalului va găzdui Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal, eveniment în cadrul căruia se aleg structurile de conducere. Gigi Becali a anunțat public că nu susține un nou mandat pentru actualul președinte.

Mihai Stoica, trimis la vot

Patronul bucureștenilor a explicat că echipa sa va fi reprezentată la alegeri de Mihai Stoica. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB are mandat clar să se opună actualei conduceri. Mai mult, omul de afaceri a transmis că va muta disputa la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Lausanne dacă scrutinul îl va valida pe Burleanu pentru o nouă perioadă în fruntea fotbalului românesc.

„Am decis ca MM Stoica să se ducă miercuri la Adunarea Generală a FRF şi să voteze împotriva lui Răzvan Burleanu. După Adunare, vom merge la TAS şi vom contesta alegerea lui Răzvan Burleanu în funcţia de preşedinte. Este în ilegalitate, nu mai avea dreptul să fie ales, pentru că a depăşit numărul de mandate. Nu am nimic cu Răzvan Burleanu, dar fac acest lucru pentru demnitatea mea. Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate”, a spus omul cu banii de la FCSB, potrivit Fanatik.

Doi candidați rămași în cursă

Pentru funcția supremă din cadrul federației au rămas în cursa finală doar două nume. Dosarele validate le aparțin lui Răzvan Burleanu și Ilie Ștefan Drăgan. Al treilea aplicant, Sorin-Victor Răducanu, nu a trecut de faza de verificare a documentelor, candidatura sa fiind respinsă.