Chiar dacă echipa sa a pierdut primul loc din play-out, obiectivul principal al echipei pe acest final de sezon, Gigi Becali s-a arătat încântat de jocul FCSB-ului cu Mirel Rădoi pe bancă.

Finanțatorul echipei a anunțat deja că nu se va implica la echipă în ”mandatul” finului său, dar nu și-a ascuns frustrarea față de un jucător de la FCSB. Darius Olaru, cândva unul dintre favoriții lui Becali, a reușit să-l enerveze pe patronul campioanei.

Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu Darius Olaru

Titular în partida cu Metaloglobus, Olaru n-a încheiat meciul pe teren. A fost schimbat cu Octavian Popescu în minutul 63, spre bucuria lui Gigi Becali.

„Eu știu un singur lucru. Am învățat de când sunt la echipa asta. Fără Olaru e greu să câștigi meciul. Nu știu ce să spun. Nu am ce să îi spun lui Mirel. A făcut omul ceva. Cum să mă bag eu în ce a făcut omul? Să vedem ce îi iese lui. A văzut și el probabil, nu știu.

Ca specialist a văzut ceva. Probabil o să schimbe ceva. Ce să îi spun eu? Nici în privat nu îi spun nimic. Olaru știu că e piesa principală din echipă. Când a fost schimbat eu m-am bucurat. Dădea pase doar la adversar. Mă enervează. Nu transmit niciun mesaj, asta e părerea mea. Mi-a convenit când a ieșit Olaru. Nu am ce să comentez”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Darius Olaru rămâne cel mai bine cotat jucător din campionatul intern pe site-urile de specialitate, fiind evaluat la 6,5 milioane de euro. Evoluțiile sale îl fac, și în acest sezon, unul dintre cei mai eficienți jucători de la FCSB.

În 42 de partide înregistrate în toate competițiile, mijlocașul a reușit să înscrie de 12 ori și să ofere alte șase assist-uri.

