Gigi Becali intenționează să folosească documentul publicat luni de Curtea de Apel Timișoara ca argument suprem în instanțele europene, în disputa istorică împotriva CSA Steaua. Magistrații au stabilit că entitatea sportivă din prima ligă din Bănie, înființată în 2012, este diferită de clubul existent până în 1991, neputând pretinde palmaresul istoric. Patronul FCSB consideră că acest raționament juridic se aplică perfect și în litigiul său.

Dan Idita, avocatul care apără interesele clubului roș-albastru, a explicat care sunt următorii pași legali. „Eu vreau să merg la CEDO pentru a ataca decizia ÎCCJ. Litigiul acolo s-a soluționat, dar vrem să mergem la CEDO. Am vorbit cu domnul Becali și și-a dat acordul. Am așteptat să vină motivarea și vom vedea ce va fi”, a spus avocatul, potrivit GSP.

Gigi Becali: „Luăm totul înapoi”

Patronul FCSB este convins că va avea câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, detaliind strategia sa.

„Mergem la CEDO, deja facem dosarul. Ați citit motivarea? Spune că reclamanta, adică Mihai Rotaru, nu poate pretinde că palmaresul s-a conservat undeva și a stat undeva agățat. Și trebuie o judecată uniformă. Nu putem cere revizuirea deciziei ÎCCJ și nici recurs în interesul legii. Mergem la CEDO și TAS și arătăm deciziile. Nu poți spune că palmaresul e agățat în cui și apoi vine cineva și îl ia de acolo. Noi avem o decizie în care se spune că suntem continuatoarea. Dar doar că nu am luat palmaresul. Cum adică? Mergem, câștigăm acolo și apoi cerem revizuirea deciziilor. Și luăm totul înapoi. E ilogic. Se spune că a predat secția de fotbal și că a preluat-o Mititelu. Și a preluat tot, cu tot palmaresul. Eu am preluat Steaua de la Asociație. Și Asociația de la Minister. Eu am istoria și palmaresul. M-am născut Steaua! Și vom lua tot înapoi. Trebuie să existe o logică!”, a transmis Gigi Becali, potrivit sursei citate mai sus.

Cum este fragmentată istoria roș-albastră

În prezent, din punct de vedere juridic, palmaresul istoric este împărțit în trei secțiuni. Perioada de la înființare (1947) până în 1998 aparține Clubului Sportiv al Armatei. Perioada cuprinsă între 1998 și 2003 nu a fost atribuită legal niciunei entități, în timp ce intervalul 2003 - prezent este deținut de societatea condusă de Gigi Becali.