FC Hermannstadt a retrogradat în ultimul sezon în Liga 2, iar zilele trecute s-a retras și din divizia secundă, urmând ca gruparea sibiană să se desființeze, după cum scrie presa locală.

Printre jucătorii care încă se află sub contract cu FC Hermannstadt se numără și internaționalul Kevin Ciubotaru, debutant anul trecut la prima reprezentativă.

Fundașul stânga de 22 de ani a fost dorit în ultimele sezoane de Dinamo sau de FCSB, însă transferurile nu s-au concretizat.

Ce se întâmplă cu Kevin Ciubotaru

În emisiunea ”Matinal” de pe VOYO SPORT 1, Marius Măldărășanu, fostul antrenor al lui Ciubotaru de la FC Hermannstadt, a sugerat posibila destinație viitoare a jucătorului.

”Eu i-am transmis lui Kevin, acum vreo săptămână, că m-a sunat cineva și m-a întrebat de el. O echipă din țară.

Este un jucător tânăr și va prinde o echipă cu siguranță”, a spus Măldărășanu.

În decembrie 2025, tehnicianul a plecat de la Hermannstadt după patru ani în care a reușit inclusiv promovarea echipei în Superliga României.

FC Hermannstadt, 11 ani de istorie

”Clubul de fotbal FC Hermannstadt a început să joace în vara anului 2015, în ultimul eșalon al fotbalului românesc, și a ajuns în trei ani în prima ligă și în finala Cupei României.

Pe 30 iulie 2026, la o zi după ce a împlinit 11 ani, finanțatorii clubului au decis desființarea lui, din lipsa banilor și cu două salarii restante către jucători.

Între iulie 2015 și iulie 2026 se numără trei promovări consecutive, opt sezoane în prima ligă, două finale de Cupa României – ambele pierdute -, cea mai bună clasare în campionat a fost locul 7, cel puțin nouă schimbări pe banca tehnică, un dosar de faliment aflat pe rolul Tribunalului Sibiu din 2021 și un stadion municipal de aproape 44 de milioane de euro”, a scris publicația sibiană Turnul Sfatului.