Din play-out direct în Liga Campionilor: cu cine ar putea semna Darius Olaru

Din play-out direct în Liga Campionilor: cu cine ar putea semna Darius Olaru Fotbal extern Darius Olaru / Foto: Sport Pictures
SPORT.RO
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Darius Olaru, căpitanul fostei campioane a României, este dorit de o echipă din vestul Europei, mutarea ce i-ar putea aduce FCSB-ului o sumă importantă în conturi.

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Darius OlaruFCSBRoyale Union Saint-Gilloise
Din articol

Echipa care dorește să obțină semnătura lui Darius Olaru este Royale Union Saint-Gilloise, potrivit Fanatik. Gigi Becali a transmis că a redus pretențiile financiare la trei milioane de euro și este dispus să finalizeze tranzacția. Deși patronul FCSB a susținut inițial că formația interesată provine din Olanda, destinația reală a mijlocașului este vicecampioana Belgiei.

  • Darius olaru
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Darius Olaru a fost făcut K.O în prima repriză a derby-ului cu Dinamo
Darius Olaru a fost făcut K.O în prima repriză a derby-ului cu Dinamo
Darius Olaru, în FCSB - Metaloglobus / Foto Sport Pictures
Darius Olaru, căpitan FCSB / Foto: Sport Pictures
Darius Olaru, curajos înainte de FC Basel - FCSB / Foto: Sport Pictures
Darius Olaru 160125
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Prezență constantă pe plan european

Royale Union Saint-Gilloise a încheiat sezonul intern pe poziția a doua, clasându-se în urma celor de la Club Brugge. Prin urmare, formația belgiană va evolua în turul trei preliminar al Ligii Campionilor.

Gruparea se află la a cincea participare consecutivă în cupele europene. În stagiunea precedentă, Royale Union a evoluat în faza principală a Ligii Campionilor, unde a terminat competiția pe locul 27.

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