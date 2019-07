Gigi Becali a ramas INTERZIS cand a vazut imaginile cu Anamaria Prodan lovindu-l pe Alexa. Cum a reactionat patronul FCSB si ce a spus Mitica Dragomir

Anamaria Prodan si Dan Alexa au fost protagonistii unui moment nemaivazut in fotbalul mondial. Impresarul i-a "mutat falca" antrenorului dupa meciul Astra 2-2 Botosani.

UPDATE | Gigi Becali si-a schimbat radical discursul si a facut o declaratie la fel de socanta precum incidentul in care au fost implicati Dan Alexa si Anamaria Prodan.

"E nevasta prietenului meu, nu pot sa inventez asa ceva. Ca barbat comentez, la modul general. Cum, femeie, sa bati un barbat? Si tu, barbat, sa stai in loc, sa nu o iei de par si sa tavalesti cu ea pe jos. E de apreciat cum a reactionat. Eu daca eram, o luam de par o tavaleam si o si tundeam", a spus Gigi Becali la Antena 3.

Dan Alexa, antrenorul Astrei Giurgiu, a fost "altoit" de impresarul sau. Anamaria Prodan l-a lovit dupa meciul Astra 2-2 Botosani. Motivul este necunoscut, insa la mijloc se pare ca ar fi o alta femeie.

Gigi Becali: "Doamne, fereste!"



Gigi Becali, patronul FCSB, apropiat al Anamariei Prodan, a vazut si el imaginile. El a reactionat spunand ca este socat.

"Asa ceva nu se poate comenta. Ce o fi fost intre ei, acolo, numai ei stiu. Ce sa spun eu...



Dar...Doamne fereste, o femeie sa bata un barbat? Ce sa mai comentez", a spus Becali pentru Cancan.

Si Dumitru Dragomir a vorbit despre incident.

"Nu ma bag in intimitatile fiecaruia, mai ales ca, daca e vorba de gelozie, face parte din omenie. Numai fraierii nu sunt gelosi! Iar daca nu a fost gelozie, s-au batut pe lovele. Si atunci sa le fie de bine. Pentru bani s-au batut imparati, regi, daramite muritori ca ei!

In orice caz, pacat ca s-au dat in spectacol. Ceva a fost, dar nu ma intereseaza. Am trecut de stadiul asta", a declarat Dumitru Dragomir.