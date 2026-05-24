FCSB, ce rușine! A ajuns într-o „companie selectă“ după ce a fost a fost „găurită“ de FC Botoșani

Rezultatele dovedesc și ele această realitate alarmantă! Mai întâi, a fost finalul play-out-ului. Aici, FCSB a înregistrat o sigură victorie, în ultimele patru runde: 3-1 cu Petrolul acasă. În rest, echipa a fost bătută de Csikszereda (0-1) și de Hermannstadt (0-2) și a remizat cu Unirea Slobozia (0-0).

FCSB a fost jalnică, după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani), la Gaziantep. Tot ce s-a întâmplat de atunci confirmă ce a zis și un fost antrenor al echipei pentru Sport.ro: la club e o debandadă de nedescris!

FC Botoșani a dat trei goluri doar cu FCSB, cu echipele retrogradate și cu o adversară din B!

Ajunsă în primul play-off pentru preliminariile Conference League, cel cu FC Botoșani din această seară, echipa a continuat să se facă de râs. Mai nou, cu Marius Baciu (51 de ani) pe bancă. Acesta și-a și asumat deja rolul de executant al comenzilor patronului, după cum Sport.ro a arătat aici.

Decontul acestei abordări bolnăvicioase a venit imediat. Deși a avut 3-1 pe tabelă, FCSB a fost egalată pe finalul meciului cu FC Botoșani: 3-3!

După acest rezultat înregistrat în timpul regulamentar, FCSB a intrat în „clubul rușinii“. Pentru că, atunci când luăm la puricat rezultatele Botoșaniului din 2026, vedem că această formație a marcat trei goluri doar în următoarele partide:

*20 aprilie: FC Botoșani – Metaloglobus 3-2

*3 aprilie: FC Botoșani – FCSB 3-2

*16 martie: FC Botoșani – Unirea Slobozia 3-2

*12 februarie: Concordia Chiajna – FC Botoșani 2-3 (Cupa României)

*8 februarie: FC Botoșani – Metaloglobus 3-0

Așadar, FCSB e într-o „companie selectă“ cu retrogradatele Metaloglobus și Unirea Slobozia, plus Concordia Chiajna, care provine din liga a doua.

Și mai e amănunt de subliniat. Mailat, care a reușit o dublă în meciul FCSB – FC Botoșani din această seară, mai avusese o dublă, în toată cariera sa de până acum tocmai în 2023, contra celor de la Mioveni, pe când această grupare retrogradase deja.