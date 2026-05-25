FCSB a obținut dramatic calificarea în finala play-off-ului pentru Conference League. Condusă din minutul 14, după golul marcat de Mailat, formația bucureșteană a egalat rapid prin Joao Paulo, iar în repriza secundă a luat un avans semnificativ în urma reușitelor lui Joyskim Dawa și Florin Tănase. Totuși, FC Botoșani a revenit în ultimul sfert de oră și a trimis meciul în prelungiri după golurile marcate de Mailat și Kovtalyuk. Octavian Popescu a fost eroul lui FCSB cu golul de 4-3 din minutul 107.

Valeriu Iftime, după FCSB - FC Botoșani 4-3: "FCSB, o echipă slabă. Nu m-a impresionat deloc!"

Valeriu Iftime a asistat la meci, iar patronul lui FC Botoșani a avut un nou discurs dur la adresa FCSB, echipă pe care o consideră "slabă" și care nu l-a impresionat "deloc".

De asemenea, Iftime a reclamat un fault comis de Joyskim Dawa asupra lui Andrei Miron, la golul de 2-1 marcat de FCSB în primele minute din repriza secundă.

"Sunt trist, nedumerit. Ei au avut ocazii multe, portarul nostru a fost bun. Una peste alta, un meci frumos, s-au dat 7 goluri. FCSB e o echipă slabă. De ce mi se pare slabă FCSB? Ori suntem noi buni, nu știu care dintre ele. Dacă primești 3 goluri de la Botoșani, care nu e în cea mai bună formulă... S-au dat 7 goluri, am pierdut, asta e. Cu Dinamo s-ar putea să fie o greutate mare pentru FCSB, așa cred eu. Nu m-a impresionat deloc FCSB.

La golul 2, mi se pare că e fault la Miron, dar nu mai contează.

Eu cred că Dinamo e favorită cu FCSB, dar să nu se îmbete cu apă rece pentru că va fi meci greu cu FCSB.

Ce am simțit la 3-3? La 3-3, cântam imnul lui FCSB!", a spus Valeriu Iftime, la plecarea de la Stadionul Steaua.

Finala barajului pentru Conference League se va disputa între Dinamo și FCSB. Derby-ul este programat vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf.