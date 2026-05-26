FCSB s-a calificat în finala barajului după ce a trecut dramatic de FC Botoșani, scor 4-3. Derby-ul se va disputa pe ”Arcul de Triumf”, în contextul în care Arena Națională a fost ocupată în această perioadă cu organizarea unor concerte.

Campioana din sezonul precedent are probleme de lot înainte de meciul sezonului, având mai mulți absenți ”cu nume”, dar și cei de la Dinamo au emoții cu privire la lotul pe care-l va avea Zeljko Kopic la dispoziție.

Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: ”Așa ne-am făcut programul”

George Pușcaș (30 de ani) s-a accidentat în meciul cu CFR Cluj (0-0), ultimul de pe teren propriu din play-off, și nu a fost în lot pentru meciul cu U Cluj (1-1) din ultima rundă. Cu toate acestea, atacantul are șanse bune să revină sub comanda lui Kopic pentru meciul decisiv cu FCSB, spune președintele Andrei Nicolescu.

”Ne-am făcut programul așa încât el să poată să joace vineri și sper să fie confirmat acest lucru”, a spus Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Transferat de Dinamo în februarie, după opt luni în care a fost liber de contract, George Pușcaș a primit încrederea lui Kopic în meciurile din play-off. Cu FC Argeș (2-1) a fost decisiv, cu un gol și un assist.

Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League

Vineri vom afla ultima echipă calificată în cupele europene. Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, pe 29 mai, de la ora 20:30. Marele derby va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf.

Învingătoarea de vineri va obține calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Conference League.

Miza va fi uriașă pentru ambele cluburi. Ultimul sezon în care Dinamo a participat în cupele europene a fost 2012/2013. Atunci, "Câinii" au jucat în play-off-ul UEFA Europa League, fiind eliminați de Metalist Harkiv cu scorul general de 1-4.

În schimb, FCSB e obișnuită să joace măcar în preliminariile cupelor europene. Mai mult decât atât, în ultimele două sezoane, clubul lui Gigi Becali a evoluat în faza principală din UEFA Europa League.