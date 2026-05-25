FCSB o va înfrunta pe Dinamo în barajul pentru Conference League, după ce a învins-o pe FC Botoşani cu 4-3, după prelungiri, duminică seara, pe Stadionul Steaua, în barajul din play-out pentru competiţia continentală.

FCSB a fost condusă cu 1-0, a avut apoi 3-1, dar a fost egalată in extremis, câştigând după prelungiri.

Printre cei mai slabi jucători ai meciului s-a numărat Andrei Miron, fundașul central și căpitanul de la FC Botoșani, fost la FCSB - Flashscore l-a notat cu 5.9.

Miron, un fecesebist beton. Caramavrov, opinie tranșantă despre momentele care au decis semifinala barajului de Conference League

”Minutul 20: Miron se retrage inexplicabil din calea lui Joao Paulo, lăsându-i acestuia un bulevard mai larg decât toate străzile din Botoșani. FCSB egalează la 1.

Minutul 53: Miron nu sare deloc la cap în duelul cu Dawa, se lasă dominat de fundașul fecesebist și e 2-1 pentru echipa antrenată de Marius Baciu.

Minutul 107: Miron se duce ușor pe fentă și-l eliberează pe Octavian Popescu de orice obstacol în drumul spre 4-3.

Căpitanul Botoșaniului a fost, probabil, nostalgic pentru perioada în care îmbrăca tricoul fecesebist (doi ani și jumătate) și a încurcat în anumite momente echipele.

Și ar mai fi câteva întrebări:

De ce face Croitoru două schimbări la pauză, atât timp cât echipa lui jucase excelent în prima repriză și îi fusese superioară adversarei?

De ce îl schimbă Croitoru pe Mailat în minutul 86, adică pe autorul celor două goluri ale Botoșaniului de până atunci și golgheterul echipei?

De ce a căzut total Botoșaniul vreo jumătate de oră în repriza a doua a timpului regulamentar?

Sunt simple constatări și simple întrebări, chiar nu zic că a fost blat, nici nu avea cum să se regizeze un blat așa spectaculos, dar erorile lui Miron, întâmplătoare sau nu, trebuie consemnate, ca și unele decizii tehnice ale antrenorului Croitoru”, scrie Florin Caramavrov într-un editorial Sport.ro.