Gică Popescu respinge ce a făcut Hagi cu Ianis: „Îi spun asta de 2 ani!“

Liderii Generației de Aur au avut abordări diametral opuse în privința băieților lor. Acum, avem încă o confirmare, în acest sens.

Din postura de foști mari jucători, Hagi (60 de ani) și Popescu (57 de ani) și-au dorit enorm de mult să aibă doi băieți, în speranța că ei vor călca pe urmele lor din punct de vedere fotbalistic. Viața le-a îndeplinit această dorință doar pe jumătate!

Liderii Generației de Aur au, într-adevăr, câte un băiat, însă nici unul dintre ei n-a reușit să-și facă o carieră sportivă pe măsura așteptărilor. Cu precizarea că, dacă Hagi l-a împins pe Ianis de la spate, cât a putut, cu prețul unor intervenții deplasate, în schimb, Gică Popescu s-a abținut de la o astfel de abordare. 

Nicolas Popescu, încurajat să plece de la Farul

Cea mai bună dovadă din care reiese că Gică Popescu s-a ferit să se bage în față pentru Nicolas e ce s-a întâmplat, în ultimele sezoane. Deși a fost legitimat, la Farul Constanța, club unde tatăl său e președinte, Nicolas, mijlocaș defensiv de 22 de ani, a avut foarte puține apariții. Iată ce ne spun cifrele:

*Sezonul trecut: 22 de meciuri în toate competițiile, mai mereu ca jucător de rezervă introdus pe final de meciuri.

*2023-2024: 10 meciuri

Iar în actuala stagiune, Nicolas Popescu a fost de-a dreptul inexistent pentru antrenorul Farului, Ianis Zicu, după cum sport.ro a arătat aici. Pe fondul acestei situații, fiul lui Gică Popescu a făcut o alegere importantă: s-a „rupt“ de Farul și a semnat cu Steaua București, echipă fără drept de promovare, aflată în „B“. În dialog cu Digi Sport, Gică Popescu a explicat că a susținut, în totalitate, această decizie luată de Nicolas.

Și-a alege singur drumul. Eu îi spun lucrul acesta de doi ani de zile. Mă bucur că a făcut acest pas, să se rupă de clubul unde tatăl său e președinte. Eu am mare încredere în el“, a spus „Baciul“.

