Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu, împrumutat de Farul la Steaua

Mijlocașul Nicolas Popescu a fost împrumutat de Farul Constanța la Steaua, în Liga 2, până la finalul sezonului în curs.

"Steaua București este încântată să anunțe transferul mijlocașului Nicolas Popescu, de la Farul Constanța. La 22 de ani, Nicolas este fiul fostului internațional Gheorghe Popescu, care a îmbrăcat și el tricoul Stelei, pentru șase luni, în 1988", a transmis clubul din Ghencea.



Tânărul mijlocaș a mai fost împrumutat de Farul și la FC Voluntari, în sezonul 2022/2023. A revenit ulterior la formația constănțeană, iar în sezonul trecut a fost utilizat de Gică Hagi în 22 de partide.



În acest sezon, Ianis Zicu nu l-a folosit în nicio partidă pe fiul președintelui de la Farul.



"Sunt încântat să joc la Steaua, un nume uriaș în fotbalul românesc. Am venit să mă pregătesc, să joc și să avem rezultate cât mai bune. Abia aștept să debutez pentru noua echipă", a spus Nicolas Popescu, după ce a semnat cu Steaua.



La Steaua, Nicolas Popescu va juca exclusiv în campionatul ligii secunde, formația lui Daniel Oprița fiind eliminată recent din Cupa României. Clubul din Ghencea nu are drept de promovare.

