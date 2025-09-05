În vârstă de 28 de ani, fotbalistul se pregătește deja alături de lotul "militarilor" și pare decis să semneze cu echipa din Ghencea.



Nedelcu este liber de contract de la 1 iulie 2025, după despărțirea de Farul Constanța.



De la "țeapa" lui Becali, la speranța din Ghencea



Jucătorul încearcă să-și relanseze cariera după o perioadă dificilă. Transferat în 2017 de FCSB de la Viitorul (actuala Farul) pentru 2,13 milioane de euro, Nedelcu nu a reușit să se impună. Gigi Becali chiar l-a numit "țeapă", dezvăluind la începutul acestui an că Gică Hagi "nu știe cum să scape de el" de la Farul.



Acum, mijlocașul defensiv are șansa unui nou început în Ghencea și se arată entuziasmat de această perspectivă. "Mă bucur că am ajuns să mă pregătesc cu Steaua, un club mare, cu niște condiții excelente. Mi-e dor să joc din nou fotbal și sper să pot să o fac la cel mai bun nivel al meu", a spus Dragoș Nedelcu.



Cariera sa a inclus echipe precum Farul Constanța, FCSB și o scurtă aventură în a doua ligă germană, la Fortuna Dusseldorf. Pe lângă cele șase prezențe la naționala de seniori, el a fost un om de bază la toate loturile de tineret ale României.



Valoarea sa de piață a scăzut dramatic în ultimii ani, de la un vârf de 1,5 milioane de euro atins în 2017 , la 350.000 de euro în prezent.



Steaua va disputa mâine, de la ora 11:00, un meci amical cu CS Tunari, pe terenul 5 din Complexul Ghencea.

