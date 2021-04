Probleme mari pentru cluburile din Liga 1! 4 echipe din playout nu si-au depus dosarul pentru licenta de cupele europene! Ce se va intampla cu meciurile de baraj pentru Conference League

Liga Profesionista de Fotbal a facut o modificare importanta pentru desfasurarea playout-ului in acest sezon de Liga 1.

Pentru a se asigura ca nivelul competitiei va creste, LPF a stabilit ca din acest sezon echipele care termina pe locurile 7 si 8 sa joace un baraj intre ele, iar castigatoarea sa joace un alt baraj cu echipa de pe locul 4 pentru a se stabili ultima echipa care va merge in UEFA Conference League.

Doar ca planurile LPF ar putea fi date peste cap de situatia financiara a cluburilor din playout. Potrivit Gazetei Sporturilor, 4 din cele 10 echipe nu si-au depus dosarul pentru a obtine licenta de cupe europene. Este vorba despre UTA, Hermannstadt, Voluntari si Poli Iasi.



Astfel ca s-ar putea ajunge in situatia in care primul meci al barajului nu s-ar mai disputa, iar ultimul loc de Conference League va fi disputat de locul 4 si locul 4. Federatia Romana de Fotbal a transmis sursei citate explicatii referitoare la posibilitatile luate in calcul pentru desfasurarea acestor meciuri de baraj.

Ei au explicat ca daca din primele doua clasate din playout niciuna nu va avea licenta, atunci barajul se va juca intre locurile 3 si 4. De asemenea, daca intre primele 4 echipe din playout doar una va avea licenta, atunci nu se mai disputa niciun baraj, iar acea echipa va juca direct barajul cu echipa din playoff.

In cazul in care niciuna din primele 4 echipe din playout nu ar avea licenta, nu se va mai juca niciun baraj, iar ultimul loc de Conference League va fi ocupat de ultima echipa clasata pe loc european din playoff.