Neymar, implicat in scandalul momentului dupa declaratiile de la finalul meciului cu Bayern! Ce a putut sa spuna 

Paris Saint-Germain s-a revansat pentru finala pierduta si a reusit sa o elimine pe Bayern din Champions League, dupa 3-3 la general. Neymar a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren in returul de pe Parc des Princes, iar la declaratiile de la final a devenit protagonist, insa intr-un sens negativ.

Intrebat de posesia superioara a nemtilor, brazilianul a oferit un raspuns care a starnit reactii negative.

"Poti sa ai posesia, poti sa ii canti femeii toata noaptea, vine unul in cinci minute si pleaca cu femeia ta", a spus Neymar in fata unei jurnaliste de la TNT Sports.

"Kimmich falou que já estava garantido na semi, mas você pode ter a posse de bola que for, vem um em 5 minutos e leva!". @neymarjr fala sobre a comemoração na frente do Kimmich, #NeyDay, se vai ficar no PSG e mais! Veja a exclusiva para a nossa @isabelapagliari! #CasaDaChampions pic.twitter.com/FDvRFDjE1G