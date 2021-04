Incredibil! Solskjaer a gasit vinovat pentru meciurile slabe de pe teren propriu: bannerele! Explicatia antrenorului lui United 

Ole Gunnar Solskjaer are o teorie pentru meciurile proaste pe care le face echipa sa pe Old Traford, in comparatie cu partidele excelente din deplasare.

De la inceputul sezonului, Manchester United, din 24 de meciuri disputate pe Old Trafford a reusit sa castige numai 12 partide, facand 6 remize si fiind invinsa de 6 ori. Pe de alta parte, United are un parcurs senzational in deplasare. In Premier League nu a mai pierdut un meci din 19 ianuarie 2020 ( 0-2 cu Liverpool), reusind 15 victorii si 8 rezultate de egalitate.

In conferinta de presa premergatoare meciului cu Granada, managerul norvegian a gasit o explicatie pentru rezultatele proaste de pe propriul teren: bannerele rosii care induc jucatorii in eroare.

"O sa vedeti o schimbare acum, bannerele de langa teren nu vor mai fi rosii. Jucatorii ne-au spus ca in acea secunda cand trebuie sa ia o decizie si sa se uite cu coada ochiului catre coechipier, vad tricoul rosu, care este tot pe un scaun rosu.





Asa ca am incercat sa schimbam asta, impreuna cu bannerul anti-rasism. E important ca nu mai este rosu", a declarat antrenorul norvegian.

United ca castigat prima mansa cu Granada din sferturile Europa League cu 2-0. Pentru meciul de joi, Solskjaer nu poate conta pe Harry Maguire, Luke Shaw si Scott McTominay, toti fiind suspendati, si Eric Bailly, infectat cu COVID.

Prezenta lui Marcus Rashford este si ea pusa sub semnul intrebarii. Fotbalistul britanic nu a participat la antrenamentul de miercuri.