Șoimii Gura Humorului și Cetatea Suceava, principalele favorite la promovarea în Liga 2 din Seria 1 a Ligii 3, au purtat negocieri pentru o fuziune, inițiată de clubul aflat pe primul loc. Discuțiile s-au întins pe parcursul a trei luni, dar s-au încheiat fără rezultat.



Șoimii Gura Humorului au încercat să își „înghită” rivala pentru promovarea directă



Informația a fost confirmată oficial de CSM Cetatea 1932 Suceava, printr-un comunicat de presă dur, în care conducerea suceveană acuză tentativa de „absorbție” venită din partea rivalilor din Gura Humorului.



Potrivit clubului de pe Areni, Șoimii au abordat negocierile dintr-o poziție de forță, invocând locul 1 din clasament și avantajul de opt puncte.



Planul propus de liderul seriei presupunea dispariția Cetății ca entitate distinctă, cu mutarea meciurilor pe stadionul Areni și atragerea suporterilor din Suceava sub un singur proiect.



Conducerea Cetății a respins însă condițiile, considerate „inacceptabile”, iar negocierile au eșuat definitiv pe 29 decembrie 2025, la ultima rundă de discuții.



Comunicatul oficial



”Comunicat de presă



Conducerea clubului CSM Cetatea 1932 Suceava își exprimă regretul vizavi de eșecul discuțiilor purtate, la cererea reprezentanților clubului FC Șoimii Gura Humorului, de a se alătura proiectului pentru revigorarea fotbalului sucevean.



Aceste contacte între conducerile celor două cluburi s-au desfășurat în ultimele trei luni, la inițiativa clubului humorean.



Ieri, 29 decembrie 2025, s-a consumat ultima rundă de negocieri, care însă s-a încheiat cu un eșec.



Conducerea clubului Cetatea și acționarii acestuia s-au văzut nevoiți să refuze condițiile apreciate ca inacceptabile înaintate de conducerea clubului Șoimii.



Cum am arătat, negocierile au fost cerute de humoreni.



În dorința acestora de a beneficia de sprijinul numeroșilor iubitori de fotbal din Suceava și al susținătorilor fotbalului sucevean, au pretins (pornind de la ocuparea locului 1 în clasamentul de iarnă) să absoarbă echipa suceveană și să își desfășoare meciurile de acasă în continuare pe stadionul Areni.



Contra-propunerile investitorilor echipei Cetatea au fost respinse rând pe rând de staff-ul celor din Gura Humorului. În aceste condiții, care nu au putut fi apreciate ca o negociere și s-au transformat în final într-o cerere de preluare necondiționată a clubului Cetatea 1932 Suceava de către clubul Șoimii Gura Humorului, staff-ul sucevean a respins ferm cererea conducerii echipei humorene.



Viziunea investitorilor în fotbalul sucevean nu a fost împărtășită de colegii de la Gura Humorului, motiv pentru care s-a luat decizia ca, în continuare, cele două echipe să își urmeze propriul drum.



Suntem convinși că împreună, având alături și Consiliul Județean Suceava, respectiv Primăria Suceava, am fi fost mult mai puternici, iar obiectivul la care visează orice suporter sucevean, acela de a promova în Liga I, ar fi fost mult mai ușor de atins. Din păcate, conducerea clubului FC Șoimii Gura Humorului a ales să refuze propunerea noastră de colaborare, una onestă și în beneficiul fotbalului sucevean.



În aceste condiții, îi asigurăm pe suporterii noștri că obiectivele pe care conducerea clubului CSM Cetatea 1932 Suceava și le-a propus vor fi îndeplinite. Un prim obiectiv este acela ca formația să promoveze în Liga a II-a la finalul sezonului 2025/2026, obiectiv perfect realizabil în actualele condiții. Vom investi în continuare în club și, cu o echipă de oameni profesioniști, vom face absolut totul pentru ca la finalul sezonului să avem motive să zâmbim alături de suporterii noștri.



Pe această cale urăm tuturor sportivilor, antrenorilor, colaboratorilor și, nu în ultimul rând, suporterilor care au fost mereu alături de noi, un 2026 cu împliniri și bucurii.



La Mulți Ani!”, a transmis Cetatea Suceava pe pagina de Facebook.



În aceste condiții, cele două rivale vor continua separat lupta pentru promovare. Conform formatului competițional, primele patru clasate din Seriile 1 și 2 vor disputa play-off-ul, iar o echipă va promova direct în Liga 2, în timp ce o a doua va obține biletele pentru eșalonul secund în urma unui baraj.



La finalul sezonului regular, Șoimii Gura Humorului este lider în Seria 1 din Liga 3, cu 43 de puncte după 17 meciuri, în timp ce Cetatea Suceava ocupă locul 2, cu 35 de puncte. Podiumul este completat de Viitorul Onești și Știința Miroslava, ambele aflate în cursa pentru play-off.

