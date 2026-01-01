Daniel Popa a părăsit fotbalul românesc după aventura ratată la FCSB. După doar câteva luni în care a îmbrăcat tricoul roș-albaștrilor, Popa a făcut pasul în fotbalul din Turcia, la Genclerbirligi.

Daniel Popa poate semna cu Chindia Târgoviște

Atacantul a plecat de la echipă în toamnă, după încheierea perioadei de transferuri, iar, de atunci, este liber de contract și se antrenează cu Chindia Târgoviște, fosta sa echipă.

În această iarnă, Popa speră să își găsească o nouă echipă și își dorește o nouă aventură în străinătate. În cazul în care nu va reuși să își găsească angajamentul dorit, Popa i-a informat pe cei de la Chindia că ia în considerare să semneze cu divizionara secundă. Atacantul a dezvăluit că a primit oferte și din partea unor cluburi din Superliga României.

”Am câteva oferte. Mai multe însă din străinătate. Eu la asta mă gândesc, la un transfer în străinătate. Sunt și ceva oferte din România, dar prioritar e să plec în afară. Le-am zis celor de la Chindia, cu care mă antrenez, că dacă nu găsesc ceva bun în prima ligă sau în străinătate, aș veni la ei.

Dacă nu o să găsesc ceva foarte bun, o să vin să rămân acasă pentru 6 luni, să ajut Chindia să promoveze. Dar acum vreau un transfer în străinătate. Am ceva opțiuni. În principiu Turcia, liga a doua. Și Kazahstan, Uzbekistan, Grecia. Să vedem ce va fi. Turcii, de exemplu, nu au pauză așa mare și se mișcă repede în ianuarie.

Sunt câteva echipe și din România, printre care și Hermannstadt și Petrolul, dar nu le pot da un răspuns până nu știu ceva sigur dacă o să plec în afară sau nu. Voi discuta și cu aceste echipe dacă nu se concretizează ceva din străinătate. Îmi doresc mai mult de la cariera mea, îți dai seama. Și unde merg, să joc cât mai bine, să dau goluri și să ajut echipa”, a spus Daniel Popa, conform GSP.

