Popești Leordeni și Ștefăneștii de Jos, alte două echipe din Ilfov care ajung în Liga 2

După disputarea barajului dintre SC Popești Leordeni și CSM Unirea Alba Iulia (2-0), am aflat ultima echipă care completează grila pentru ediția viitoare a Ligii 2. Bucureștiul și județul Ilfov vor avea din nou o prezență puternică în divizia secundă, cu reprezentantele Steaua, Concordia Chiajna, Metaloglobus (joacă la Clinceni), CS Afumați, CSL Ștefăneștii de Jos și SC Popești Leordeni, ultimele fiind pentru prima dată promovate în Liga 2.

Ștefăneștii de Jos este antrenată de Laurențiu Tudor și cei mai cunoscuți jucători din lot sunt Haralambie Mociu, Vlad Gîsă, George Apostol, Gabriel Plumbuitu, Marius Dumitru și Călin Tudose, în timp ce Popești Leordeni îl are pe bancă pe Petre Pașculea și din lot fac parte Andrei Sin, Cristian Balgiu, Sorin Bustea, Leonard Boiangiu, Alexandru Nicola și Andrei Bobaru. Cele două echipe vor avea ca obiectiv menținerea în Liga 2.

Dacă calculele hârtiei vor avea acoperire în teren, pentru accederea în play-off și promovarea în Liga 1 se vor lupta FC Hermannstadt, Chindia Târgoviște, FC Bihor, Poli Timișoara, Unirea Slobozia, ASA Tg. Mureș, Concordia Chiajna și Gloria Bistrița, în condițiile în care Steaua nu are drept de promovare nici de această dată și ar putea fi trimisă în play-out, indiferent de locul ocupat la finalul sezonului regulat.

Componența ediției 2026-2027 a Ligii 2

Echipe retrogradate din Liga 1 - FC Hermannstadt, Unirea Slobozia, Metaloglobus

Echipa care s-au menținut în Liga 2 - Steaua București, Chindia Târgoviște, FC Bihor Oradea, ASA Târgu Mureș, CSM Reșița, Gloria Bistrița, Concordia Chiajna, CSC 1599 Șelimbăr, CS Afumați, Metalul Buzău, FC Bacău, CSC Dumbrăvița, SCM Râmnicu Vâlcea, Poli Iași, CSM Slatina