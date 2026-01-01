Chiar la finalul anului trecut, Gigi Becali a acordat un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro în care a vorbit printre altele despre viitorul la echipă al lui Denis Alibec.

Gigi Becali a vorbit despre viitorul lui Denis Alibec

Adus cu mari așteptări în vară, de la Farul Constanța, Alibec nu și-a găsit locul la echipa patronată de Gigi Becali și a fost mai mult rezervă.

De altfel, experimentatul atacant s-a confruntat și cu mai multe accidentări care nu i-au permis să își facă apariția pe teren, motiv pentru care, cu sau fără voia sa, Alibec a ajuns al treilea în ierarhia atacanților campioanei, după Daniel Bîrligea și Mamadou Thiam.

Mai mult, gestul lui Alibec de a se opera pentru o problemă minoră fără a primi acceptul clubului i-a înfuriat pe oficialii campioanei și s-a vorbit intens despre plecarea atacantului. Becali a declarat recent că va aștepta cantonamentul de iarnă pentru a-l evolua pe Alibec. Când a fost întrebat concret dacă atacantul va rămâne la FCSB până la finalul sezonului, patronul de la FCSB s-a arătat indecis.

”Nu știu ce e cu el (n.r. Denis Alibec), habar nu am, nici nu știu! Nu știu, nu știu”, a spus Gigi Becali pentru PRO TV și Sport.ro.

