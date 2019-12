FOTO / Arena de 26 de milioane de euro pe care vor sa se mute FCSB si Rapid a inceput sa prinda forma

Stadionul din centrul Bucurestiului va avea 8.155 de locuri.

Romania va organiza patru partide la Euro 2020, trei in grupe si una in optimile de finala, toate pe Arena Nationala, iar tara noastra s-a angajat sa aiba patru stadioane noi pentru a le pune la dispozitia pentru antrenament echipelor care vor fi gazduite aici. Daca cele mai avansate lucrari la stadioanele pentru Euro 2020 sunt in Ghencea, santierul se misca vizibil si la Arcul de Triumf. In aceasta perioada a anului, noaptea se inregistreaza temperaturi negative, dar ziua, la primele raze ale soarele, se dezmortesc atat pamantul inchetat, cat si muncitorii, macaralele si celelalte utilaje de pe Bulevardul Kiseleff. Pe noua arena si-au manifestat interesul sa joace atat Rapid, pana la finalizarea Stadionul Giulesti, unde se avanseaza mai greu, cat si FCSB, care in acest sezon a evoluat pe Arena Nationala, la Pitesti si Giurgiu si cauta o locatie stabila pentru sezonul viitor.

26 DE MILIOANE DE EURO PENTRU STADION CU 8.155 DE LOCURI, HOTEL SI CLINICA DE RECUPERARE

Noua arena urmeaza sa coste 26 de milioane de euro, va avea 8.155 de locuri si ar fi trebuit sa fie finalizata in aprilie 2021. Activitatea de reconstructie a inceput la jumatate lunii iulie 2019 si deja s-au turnat fundatiile, iar pentru o parte din tribune s-au montat pilonii de sustinere, pe care se vor pune gradenele si, ulterior, scaunele. Pe langa constructia infrastructurii sportive (tribune, peluzele total acoperite, parcari, instalatia de nocturna si suprafata de joc), proiectul include si alte doua obiective majore - un minihotel pentru sportivi cu o capacitate de 80 de locuri si o clinica de recuperare sportiva, ambele urmand sa se afle intr-o cladire cu mai multe etaje aflata langa actuala locatie a Federatiei Romane de Rugby, Comitetului Olimpic Roman si Muzeului Sportului.

Daca stadionul Steaua va fi sigur gata pana la startul Euro 2020, in cazul celorlalte santiere termenul de finalizare este incert. Stadionul Dinamo nu va fi sigur gata si nu se stie nici macar locatia exacta si nici cand va incepe constructia, lucrarile din Giulesti sunt intarziate deoarece au existat plangeri ale vecinilor care au blocat temporar lucrarile, iar la Arcul de Triumf exista sanse sa se termine la termen, conditia fiind sa nu avem parte de o iarna prea aspra si cu prea multe precipitatii.

VECHEA ARENA, MECIURI DE RUGBY SI CONCERTE

Stadionul Arcul de Triumf a fost inaugurat in 1914, cand o bucata de teren de pe Bulevardul Kiseleff a fost cedat de Primarie pentru amenajarea unor terenuri de rugby. Intre 2008 si 2013, arena a fost renovata de Primaria Sectorului 1 si i-a fost marita capacitatea pana la 7.500, tribunele fiind ridicate pe o structura de metal, aici fiind gazduite cele mai importante meciuri de rugby din Romania, indiferent ca a fost vorba despre cele ale echipei nationale sau ale competitiilor de club. Dupa 2008, pe acest stadion au concertat artisti celebri, precum Muse, Leonard Cohen, Eros Ramazzotti, The Cranberries si Eric Clapton.