ULUITOR! Motivele FRF pentru absenta lui Gica Hagi de la tragerea la sorti a grupelor EURO 2020: "Nu am avut inspiratia sa trecem dincolo de criterii si sa va invitam"

Gica Hagi a lipsit de la tragerea la sorti pentru grupele Campionatului European 2020.

Antrenorul Viitorului a vorbit ieri despre faptul ca a lipsit de la tragerea la sorti. "Regele" a raspuns nervos la intrebari, afirmand ca nu a primit invitatie din partea FRF pentru a merge acolo.

FRF a reactionat astazi printr-o "scrisoare" adresata lui Gica Hagi si semnata de Razvan Burleanu.

"Stimate Domnule Gheorghe Hagi,

Incep aceasta scrisoare prin a va adresa scuzele mele personale si ale Federatiei Romane de Fotbal pentru supararea pe care ati trait-o din cauza neinvitarii dumneavoastra la Tragerea la sorti a grupelor EURO 2020 din 30 noiembrie, de la Bucuresti, eveniment organizat de UEFA.

Va asigur ca nu am avut niciun moment intentia de a va exclude din randul invitatilor la evenimentul UEFA. Procesul de invitare a fost unul care trebuia sa raspunda unor criterii pentru un eveniment non-sportiv si, pur si simplu, nu am avut inspiratia sa trecem dincolo de acestea si sa va invitam ca personalitate aparte. Regretam acest fapt.

Delegatiile tarilor participante la EURO 2020 au fost formate din presedinte, secretar general, selectioner, team manager si ofiter de presa. Nicio tara participanta nu a avut in delegatie legende ale fotbalului lor. Ca echipa necalificata, dar totusi gazda, am incercat sa pastram acest format, cu mici adaugiri din zona non-sportiva a celor care se ocupa de organizarea EURO 2020 la Bucuresti. Repet, aceasta nu este o scuza pentru neinvitarea dumneavoastra cu statut special, ci doar vreau sa va descriu o realitate de care am tinut seama.

Domnule Hagi,

Sper ca sunteti convins de pretuirea pe care FRF v-o poarta si pe care a demonstrat-o de multe ori prin recunoasterea meritelor dumneavoastra si a contributiei pe care o aveti la dezvoltarea fotbalului romanesc. O dovada in plus a acestei aprecieri este faptul ca, in vara anului 2018, FRF v-a propus sa deveniti Ambasador al EURO 2020 la Bucuresti. Am inteles explicatia dumneavoastra ca va dedicati cel mai mult timp activitatii la ”Viitorul” si nu aveti timp de festivitati.

As vrea sa va risipesc si eventualele suparari ca UEFA nu v-a invitat la acest eveniment. Dupa cum a precizat Secretarul general adjunct Giorgio Marchetti, UEFA a decis un format special pentru aceasta editie aniversara, invitand la Tragerea la sorti reprezentanti ai natiunilor castigatoare ale Campionatului European de-a lungul ultimilor 60 de ani. Iar Trofeul Delaunay a fost prezentat de doi fotbalisti care l-au ridicat deasupra capului la ultima editie, asa cum este uzanta la tragerile la sorti ale EURO.

In incheiere, doresc sa va asigur in continuare de tot respectul meu si sa va anunt ca Federatia Romana de Fotbal are deja in plan sa onoreze figurile emblematice ale fotbalului romanesc, prin invitarea speciala la momentele cele mai importante ale EURO 2020, si anume meciurile gazduite de Arena Nationala.

Cu consideratie,

Razvan Burleanu", a postat FRF pe pagina oficiala comunicatul.