Cod rosu la Bucuresti! Vor reusi autoritatile sa stapaneasca huliganii pe durata Euro 2020?

Pe langa cei peste 100.000 de turisti, pe durata Euro 2020 vor veni in Romania si grupari de suporteri periculosi.

Echipa nationala a Romaniei va evolua in Grupa C, alaturi de Olanda, Ucraina si Austria, daca va reusi sa se califice la Euro 2020. In cazul in care reprezentativa noastra nu se califica, a patra echipa din aceasta grupa va fi stabilita dintre Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo sau Belarus.

Desi, in mod normal, huliganii din Anglia, Rusia, Polonia, Ungaria sau Serbia sunt considerati cei mai rai din Europa, la Bucuresti vor ajunge pentru meciurile de la Euro 2020 suporteri primejdiosi, care vor creste nivelul de periculozitate si vor reprezenta o provocare pentru autoritatile romane. Acestora li se vor adauga complexitatea evenimentului si prezenta a peste 100.000 de turisti straini, care sunt asteptati in vara anului viitor in Capitala.

EXTREMA DREAPTA SI ANTIFA CREEAZA PROBLEME IN AUSTRIA SI OLANDA

In Austria, extrema dreapta a inceput sa castige tot mai multa influenta, iar o parte insemnata a componentilor galeriilor celor mai mari cluburi de fotbal din aceasta tara (Austria Viena, Rapid Viena, LASK Linz etc.) sunt cunoscuti ca niste huligani violenti, care s-au incaierat inclusiv pe stadioane, desi statul austriac si federatia nationala au depus eforturi sustinute ca sa reduca violentele si radicalizarea din jurul fenomenului fotbalistic.

Si in Olanda partidele de extrema dreapta sunt in crestere in sondaje si isi fac loc din ce in ce mai mult pe scena politica, iar gruparile din interiorul galeriilor cluburilor de fotbal acopera tot spectrul de la neonazisti si huligani la antifa si anarhisti. Printre actiunilor lor se gasesc organizarea de fair fighting, atacarea galeriilor rivale sau straine pe teritoriul Olandei sau deplasari unde s-au incaierat cu localnicii si au provocat distrugeri insemnate. Desi au trecut 22 de ani de la „Battle of Beverwijk”, sangeroasa infruntare dintre galeriile lui Ajax si Feyenoord, iar factiunile de huligani au inceput sa fie investigate ca orice organizatie criminala, in Olanda exista inca episoade extrem de violente in preajma fotbalului.

UCRAINENII, PRINTRE CEI MAI PERICULOSI HULIGANI DIN LUME

Poate cei mai periculosi dintre suporterii care vor veni la Bucuresti sunt cei ai Ucrainei, tara afla in stare de razboi cu trupele paramilitare rusesti si cu rebelii pro-rusi din estul tarii, unde au loc zilnic atacuri armate in regiunile Donbass si Luhansk, iar Crimeea a fost anexata de Rusia. Dupa Euromaidanul din 2014, un val de violenta extrema s-a abatut asupra tarii vecine, cu crime la comanda in Kiev, explozii in regiunile separatiste pentru a-i ucide pe liderii rebelilor, inmultirea numarului de arme, puternice retele intelope autohtone sau trupe de mercenari straini. Cifrele razboiului sunt inspaimantatoare, daca ne gandim ca luptele se duc la doar cateva sute de kilometri de granitele Romaniei: aproximativ 10.000 de soldati morti, aproape 4.000 de civili ucisi, alti zeci de mii de raniti, peste 1.4 milioane de persoane dislocate de razboi si aproape 1 milion de refugiati peste hotare.

Acestora li se mai adauga atacurile din ce in ce mai numeroase ale gruparilor nationaliste si de extrema dreapta asupra etniei rome si a comunitatii evreiasti, deteriorarea relatiilor dintre majoritatea ucraineana si minoritatile rusa, maghiara, romana si poloneza, mai ales dupa adoptarea legii care interzice invatamantul in limba materna in Ucraina.

4.500 DE ENGLEZI SI-AU CUMPARAT BILETE PENTRU BUCURESTI

Daca Romania nu se va califica, atunci la Bucuresti va ajunge castigatoare altui baraj, adica Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo sau Belarus, toate cu probleme legate de statalitate, relatii interetnice instabile si cu grupari active ultranationaliste in interiorul galeriilor echipelor de fotbal. De asemenea, exista temerea ca Bucurestiul sa nu ajunga camp de lupta intre huliganii ucrainieni si cei rusi, considerati printre cei mai periculosi din lume, care ar putea face o deplasare in Romania pentru a-si intalni rivalii. Exista si posibilitatea ca galeriile bucurestene si romanesti sa isi programeze si ele atacuri sau intalniri cu huliganii prezenti pe timpul Euro 2020.

In plus, oficialii care se ocupa de organizarea Euro 2020 au anuntat ca „un grup compact de aproximativ 4.500 de englezi au cumparat bilete la toate meciurile din grupa C si, practic, vor avea o vacanta fotbalistica de 10 zile la Bucuresti”. Alte grupari care vor vrea sa ajunga la Bucuresti pentru expunere mediatica sunt Pussy Riot, diverse asociatii religioase sau ecologiste radicale. Daca adaugam alte amenintari - clanurile interlope din Romania, posibilele amenintari teroriste si infractorii eliberati de legea recursului compensatoriu sau intorsi din alte tari pentru o "vacanta" - atunci ne putem da seama ca Bucurestiul va fi un cazan sub presiune.