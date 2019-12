Al doilea val de bilete pentru EURO 2020! Cat costa tichetele de pe Arena Nationala

UEFA a pus in vanzare, incepand cu 4 decembrie, noi bilete pentru turneul final de anul viitor.

Suporterii celor 20 de natiuni deja calificate la EURO 2020 pot sa se inscrie pentru a cumpara bilete pentru anul viitor, in perioada 4-18 decembrie, procesul urmand a se desfasura exclusiv pe euro2020.com, site-ul dedicat Campionatului European.

Suporterii celor patru echipe care se vor califica in urma play-off-urilor vor putea aplica la scurt timp dupa disputarea respectivelor meciuri, prevazute sa se desfasoare de la 26 la 31 martie 2020.

Mai mult de jumatate dintre aceste bilete se vor afla, la toate jocurile, in categoria de pret cea mai accesibila, preturile minime pentru meciurile din faza grupelor fiind 30 EURO (pentru Baku, Bucuresti si Budapesta) si, respectiv, 50 EURO (in cazul celorlalte orase-gazda).

Preturile biletelor de pe Arena Nationala:

Categoria 1: 125 EURO

Categoria 2: 75 EURO

Categoria 3: 30 EURO

UEFA EURO 2020 este cel mai mare Campionat European UEFA organizat vreodata, 3 milioane de bilete aflandu-se la dispozitie, 82% dintre ele disponibile pentru toti suporterii.

Incepand cu acest turneu final, UEFA a introdus si doi noua tipuri de bilete:

"Follow my team" - unde suporterii pot sa vizioneze un meci din fazele eliminatorii, disputat de echipa lor favorita, indiferent de locatia partidei. Daca, insa, nationala lor va fi eliminata inaintea meciului in discutie, suporterilor li se va rambursa costul biletului in cauza.

"Fans first" - suporterii echipelor calificate vor putea aplica pentru acest tip de bilete in perspectiva semifinalelor si finalei, preturile biletelor fiind de 85 EURO si, respectiv, de 95 EURO.