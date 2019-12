De ce n-a fost invitat Gica Hagi la tragerea la sorti a EURO 2020? Oficial FRF: "Cred ca e o gafa a cuiva!"

Gica Hagi a fost marele absent de la tragerea la sorti a grupelor EURO 2020, eveniment organizat la Bucuresti.

Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, a oferit o prima reactie cu privire la a ceea ce s-a intamplat sambata seara, la Romexpo.

"Astept sa aud lucrurile si de la Gica Hagi. Daca lucrurile stau intr-adevar asa, eu nu pot gasi niciun motiv plauzibil in momentul asta pentru o astfel de decizie. Am auzit si ca lui Gica Hagi i s-a propus sa fie ambasador, in urma cu vreo 6-8 luni. Nu stiu ce motivatie a avut atunci, dar nu a intrat in proiectul acesta, sa fie ambasador. Eu tot cred ca e o gafa a cuiva, tot incerc sa cred ca e asa", a declarat Andrei Vochin, la Telekom Sport.

Publicatia turca Fanatik sustine ca Federatia se afla in conflict cu Hagi si titreaza: "Scandal! Hagi nu a fost invitat la tragere!"

Jurnalistii turci afirma ca "Federatia Romana de Fotbal nu l-a invitat pe Gica Hagi la show-ul pentru EURO 2020. In timp ce alte tari au avut invitati, FRF nu l-a sunat pe Hagi pentru acest eveniment, chiar daca era gazda evenimentuluii. Motivul ar fi conflictul pe care cele doua parti le au, anume ca forul roman nu a oferit sprijin academiei de copii a lui Hagi".

De asemenea, Ilie Dumitrescu a declarat si el, pentru Digi Sport, ca o astfel de absenta nu trebuia sa existe: "Eu cred 100% ca, normal, Hagi nu trebuia sa lipseasca la un eveniment de genul acesta. La fel si Chivu!"