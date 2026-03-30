Ajuns în România în vara anului 1999, bosniacul Boris Keča și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în fotbalul nostru. După o perioadă de adaptare dificilă, a reușit să se impună la FC Național, de unde a făcut ulterior pasul către echipe precum FC Brașov, Steaua, Pandurii Târgu Jiu sau FC Argeș.

Relația cu marele Zenga

La Steaua, fostul fundaș a colaborat cu celebrul Walter Zenga, tehnician despre care are doar cuvinte de laudă. De asemenea, a punctat și scurta interacțiune pe care a avut-o cu Giuseppe Giannini la FC Argeș.

„Și de la Zenga, și de la Giannini am avut ce învăța pe plan sportiv, dar Zenga m-a ajutat mult mai mult, în special la apărare și tactică. Era cu adevărat puternic în acest domeniu. Atunci am avut rezultate excelente la Național. Am jucat în Cupa UEFA împotriva Valenciei și a PSG-ului. El a plecat apoi la Steaua, iar eu la Brașov și nici nu mă gândeam că drumurile noastre se vor intersecta din nou. Apoi, destul de neașteptat pentru mine, a venit apelul de la Steaua și atunci am înțeles că Zenga nu m-a uitat. Și acolo am colaborat bine, dar în club erau fotbaliști cu adevărat fantastici, așa că era greu să lupți pentru un loc în primul '11'.

Când am mers la Argeș Pitești, Giannini a fost numit antrenor. Un profil complet diferit. Promova un fotbal ofensiv, dar am avut ghinionul să pierdem cinci sau șase meciuri în ultimele minute. A plecat după patru luni, așa că nu am avut timp să învăț prea multe de la el”, a povestit Keča.

Fotbalul de altădată

Privind retrospectiv, actualul tehnician consideră că nivelul campionatului intern a scăzut drastic din punct de vedere al talentului individual.

„Când am ajuns la București, în urmă cu 27 de ani, erau cu adevărat mulți jucători de calitate și buni, iar organizarea la cluburi era considerabil mai slabă. Acum acest lucru s-a schimbat. Organizarea este excelentă, dar sunt tot mai puțini jucători buni. Odinioară aveai o echipă bine antrenată cu 20 de jucători buni, dintre care cel puțin jumătate erau foarte talentați. Nu erau chiar ca Gică Hagi, dar erau talentați peste medie. Acum, dacă ai în echipă un jucător talentat care poate decide un meci, ești într-o poziție bună și asta este un succes pentru club. Acum totul se reduce la multă alergare, pregătire bună, analize... Fotbalul era mult mai bun odinioară decât astăzi”, a transmis tehnicianul.