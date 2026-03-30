Recent, finanțatorul de la FCSB a anunțat că este interesat să îl transfere pentru sezonul viitor pe Denis Drăguș, fotbalist pentru care este dispus să plătească trei milioane de euro.

Trabzonspor nu se mai bazează pe Denis Drăguș

Presa turcă a anunțat că Trabzonspor nu îl mai ia în considerare pe Denis Drăguș pentru următorul sezon, atacantul român neintrând în planurile antrenorului Fatih Tekke, astfel că cel mai probabil fotbalistul va schimba din nou echipa după ce împrumutul său la Gaziantep va expira.

Din acest motiv, cel mai probabil, Trabzonspor va dori să îl vândă definitiv pe Denis Drăguș, o veste excelentă pentru FCSB, în condițiile în care Gigi Becali anunța că este dispus să plătească trei milioane de euro pentru transferul internaționalului român.

Informația a fost confirmată și de publicația Trabzon Gunebakis Haber, care a scris că Trabzonspor este dispusă să stea la masa negocierilor cu orice club interesat de atacantul român.