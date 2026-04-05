GALERIE FOTO Ionel Dănciulescu a explicat de ce a revenit acum pe banca tehnică! ”Am deranjat anumite cercuri de influență”

Fostul mare atacant din Ștefan cel Mare este noul principal de la CS Dinamo din Liga 2.

CS DinamoPoli IasiFlorin BratuIonel Danciulescuboris keca
Cu Ionel Dănciulescu antrenor principal și aflat la debut, CS Dinamo a pierdut la Buftea meciul din play-out-ul Ligii 2 cu Poli Iași, 0-1 sâmbătă.

CS Dinamo - Poli Iași 0-1 la debutul lui Dănciulescu ca principal

”CS Dinamo a pierdut pe teren propriu duelul cu Politehnica Iași și rămâne la două puncte de locul 6, ocupat de Ceahlăul Piatra Neamț în grupa A de play-out, poziție de baraj pentru menținerea în Liga 2.

Sekou Camara a marcat pentru ieșeni, în minutul 60, unicul gol al meciului disputat la CNF Buftea.

Echipa noastră va juca etapa etapa viitoare în deplasare cu Gloria Bistrița într-o partidă programată vineri, 10 aprilie”, a postat pagina CS Dinamo Fotbal.

CS Dinamo: Dincă – Neculai (68 Cernamoriț), Pașcalău, Gherman, Demici – Uleia (63 Stanley), Răuță ©, Mălăele (63 Enache), Soare (87 Ioniță) – C. Cocoș (68 Răducan), Mbanga

Rezerve: Moldovan – Anghel, Leca, Alexandru

Antrenori: Ionel Dănciulescu / Boris Keca

Politehnica Iași: Niga – Opriș, Inglada, Elo, Ștefanovici © - Hrib (46 Sacară), Ciobanu (55 Dumitru), Farcaș, Ofori (79 Pojar) – Camara (79 Istratie), Tiehi (46 Olaru)

Rezerve: Cuciureanu – Lăcătușu, Ciapă, Pichiu

Antrenor: Tibor Selymes

Explicațiile lui Ionel Dănciulescu: ”Nu m-a atras niciodată să devin antrenor”

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii “Fluier final”, de la Sport Total FM, Dănciulescu, fost antrenor la Dinamo din prima ligă acum mai bine de un deceniu, a explicat de ce a revenit pe banca tehnică:

“Odată cu plecarea lui Florin (n.r. - Bratu), am rămas puțin descoperiți. Boris (n.r. - Keca), cel care se ocupă în prezent de echipă, de antrenamente și de programul zilnic, este la licența cumulată B cu A și încă n-a terminat-o. Se va termina în 1-2 luni.

Iar noi, după 30 de zile după plecarea lui Florin, suntem obligați să punem pe cineva cu minim licența A, ca să poată sta pe bancă la meciurile de Liga a 2-a. Eu am această licență, tot timpul am actualizat-o la 2 ani de zile și am participat la cursuri. 

Era normal să vin eu pentru că era o necesitate. Dar de bunul mers al lucrurilor la antrenamente se ocupă Boris. Sunt acolo zi de zi și îl ajut cum l-am ajutat și pe Florin cu sfaturi. Dar el este antrenorul echipei, eu n-am vrut decât să ajut.

Ar fi fost o situație mai complicată pentru că ar fi trebuit să aducem pe cineva de afară, care nu știa bunul mers al lucrurilor. Eu sunt aici de-al casei, din 2020, și nu a fost niciun fel de problemă. Ajut cu cea mai mare plăcere. Și acum la Buzău am stat pe bancă. O să stau alături de Boris pe bancă, o să ne consultăm, dar el este numărul unu la echipă.

Nu m-a atras niciodată să devin antrenor. Sunt vremuri mai complicate, sunt nenumărate situații incomode pentru antrenori. Și nu aș vrea să fiu într-o situație de genul acesta, în care cineva să vină și să-mi spună să-l introduc în teren pe x sau pe y. Plus că nu mai sunt jucătorii de valoare din trecut, cu părere rău.

Niciodată n-am fost tipul acela de persoană. Mereu am avut personalitate și întotdeauna am spus lucrurilor pe nume. Poate și de asta de multe ori am deranjat anumite cercuri de influență. Și, până la urmă, lumea te elimină. Dar nu sunt supărat, toată viața pot să merg cu fruntea sus”.

