După plecarea antrenorului principal Florin Bratu la Metaloglobus, noul staff tehnic al lui CS Dinamo din Liga 2 a debutat ieri oficial.

A fost un debut perfect pentru antrenorii Boris Keca, Florin Matache și Andrei Neagu: 4-1 cu CSC Șelimbăr în etapa cu numărul 20 din divizia secundă.

Boris Keca, principal în Ștefan cel Mare

Noul principal, fostul secund Boris Keca, este un fotbalist bosniac stabilit de decenii în România, unde a evoluat pentru FC Național, FC Brașov, FCSB (pe atunci, în 2005, încă Steaua), Pandurii Târgu Jiu, FC Argeș sau Concordia Chiajna.

La actuala FCSB, Keca a jucat doar două partide oficiale (1-0 cu U Craiova în campionat și 2-3 cu Dinamo în Supercupă), dar a câștigat trofeul de campion în Divizia A, sezonul 2004-2005.

Florin Matache este ”Eroul de la Liberec”, portarul care a jucat cu Dinamo în minunea europeană cu Slovan Liberec, în timp ce Andrei Neagu este preparatorul fizic al echipei.

CS Dinamo - CSC Șelimbăr 4-1

”VICTORIE! CS Dinamo vs CSC Șelimbăr 4-1 (1-0)

⚽ 1-0: Mihai Leca (27)

⚽ 2-0: J.C. Mbanga Kouban (54)

⚽ 3-0: Cătălin Cocoș (76)

⚽ 3-1: Cosmin Bucuroiu (81)

⚽ 4-1: Robert Enache (90+4)

CS Dinamo: Dincă – Cernamoriț, Leca, Gherman, Demici (Ioniță) – Răuță © (46 C. Cocoș), Matei – Soare, Enache, Stanley (68 Uleia) – Mbanga (68 Sârbu)

Rezerve: Moldovan – Anghel, Neculai, A. Cocoș, Zaharia

Antrenor: Boris Keca

CSS Șelimbăr: Măluțan – Ivan (68 Lenghel), Natea ©, Wiktorski, Călugăr (82 Mihart) – Ayine – Șerban (68 Buzan), Luca, Petrescu, Benzar – Bucuroiu

Rezerve: Băilă – Giafer, Vuc, Cătălina, Monea, Telcean

Antrenor: Eugen Beza

CS Dinamo nu mai câștigase din octombrie anul trecut

4 luni și jumătate mai târziu

CS Dinamo a câștigat la scor, 4-1 (1-0), duelul cu CSC Șelimbăr în etapa #20, prin golurile marcate de Mihai Leca, J.C. Mbanga, Cătălin Cocoș și Robert Enache.

Pregătită de Boris Keca, Florin Matache și Andrei Neagu, după plecarea lui Florin Bratu în Superligă, echipa noastră a zâmbit din nou după o victorie în Liga 2.

Ultimul succes al dinamoviștilor a fost în etapa #11, tot la Buftea, împotriva ilfovenilor de la CS Tunari, scor 3-1 (goluri Cătălin Cocoș și dublă Roberto Mălăele), pe 25 octombrie 2025.”, a postat la final pagina CS Dinamo Fotbal.

Foto: Mihai Neacșu / CS Dinamo Fotbal