Accidentat la gleznă în timpul antrenamentelor lui Mirel Rădoi, Ofri Arad se reface și ar putea juca în meciul pe care FCSB îl va disputa pe terenul celor de la FC Botoșani vineri, 3 aprilie.

Israelienii surprinși de felul în care se reface Ofri Arad

Presa din Israel anunță că progresul fotbalistului este unul remarcabil, iar recuperarea lui Ofri Arad este ”peste așteptări”.

Sport5.co.il se întreabă însă dacă faptul că Ofri Arad s-a recuperate mai repede decât se anticipa va fi suficient pentru a-l face pe Gigi Becali să își schimbe părerea despre închizătorul israelian.

”Va reuși să își spele imaginea? Ofri Arad se luptă să își găsească un loc la FCSB, dar a primit recent vești bune. Arad progresează mai rapid decât se aștepta și ar putea fi apt pentru primul meci al lui FCSB după pauza internațională, împotriva Botoșaniului”, au scris israelienii.

Patronul de la FCSB l-a criticat fără menajamente pe Arad și a mărturisit că s-ar fi așteptat la mai mult din partea israelianului în vârstă de 27 de ani trecut pe la Maccabi Haifa și Kairat Almaty.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Ofri Arad, potrivit Transfermarkt.

Ofri Arad a semnat până în 2028 cu FCSB.

Ce a spus Gigi Becali despre Ofri Arad

Lui Gigi Becali i-au trebuit doar 45 de minute pentru a se convinge de Ofri Arad.Patronul de la FCSB i-a reproșat israelianului faptul că este lent și mai are de lucru la faza defensive.

”Ofri Arad vede jocul, dar n-are ritm de joc, e prea lent pe faza defensivă. N-are ritm de joc, viteză de joc. La mine, trebuie să atingi mingea. Dacă nu atingi mingea, nu e OK. Repet: vede bine jocul, dar la jocul defensiv mai avem de lucru... Mai are nevoie de ritm, părerea mea”, spunea Gigi Becali după primele 45 de minute jucate de Ofri Arad la FCSB.