Sorin Paraschiv stă mai mult în sala de forță decât atunci când era jucător și spune că poate face ușor 600 de abdomene, cât făcea Victor Pițurcă ca să se mențină în forma sa de invidiat. Fostul mijlocaș și-a deschis prima școala de pregătire fizică din România dedicată fotbaliștilor (Fit4Footbal) împreună cu Marian Iurchivici (fost campion național de K1, fost halterofil în lotul național al României, membru al naționalei de fotbal a artiștilor), unde juniorii vin doar ca să facă antrenamente foarte grele din punct de vedere fizic, care să-i ajute să se impună la echipe din străinătate sau la nivel de seniori.



"Eu acum stau mult mai bine cu forța decât când eram jucător"

"Petrec mult timp în sală, datorită copiilor care vin la antrenament, stau lângă ei, îi supraveghez. De foarte multe ori pe săptămână mă antrenez și eu cot la cot cu ei. Am descoperit această pasiune, sincer nu o aveam atunci când jucam fotbal și îmi pare foarte rău.



Eu acum stau mult mai bine cu forța decât când eram jucător. Și cu kilogramele la fel. De când stau în sală cu Marian, am început să descopăr și eu această pasiune. E o muncă grea. Dar, dacă te prinde, credeți-mă că greu mai ieși din sală. Nu mi-aș dori să devin foarte mare, cu o musculatură dezvoltată, îmi place așa cum sunt, fit, cu puțină fibră. De altfel, asta lucrăm și cu copiii, majoritatea exercițiilor cu greutatea propriului corp.



Atunci când merg la meciurile astea caritabile, de old boys, chiar mă descurc, mai ales pe teren mare. Fac fără probleme 600 de abdomene, cum făcea domnul Pițurcă, nu este o problemă, în acest moment.



"Lucrăm de la vârste fragede pentru viteză, explozie, agilitate, rapiditate"

Este clar, în ziua de astăzi, pregătirea fizică este foarte importantă. Împreună cu Marian, am decis să facem acest concept, să ajutăm tinerii fotbaliști să se dezvolte. Dacă lucrează la club mai mult partea tehnică și tactică, aici îi putem ajuta să se dezvolte din punct de vedere fizic.



În ziua de azi, fotbalul este complex, a devenit un sport în care, dacă nu ești un jucător complet, chiar nu îl poți juca la nivel înalt. Lucrăm de la vârste fragede pentru viteză, explozie, agilitate, rapiditate. Avem mulți tineri fotbaliști. Mai nou au început să ne vină și sportivi de la baschet, din handbal, din tenis, din scrimă. Sunt tineri care pleacă epuizați de la noi, storși de energie în sala noastră. Ceea ce ar trebui să se întâmple la antrenamentul de la echipele lor.



Șocat de diferența de pregătire fizică de la o echipă Serie B și Steaua din Champions League

Nu numai Budescu și Alibec, jucători talentați, dar care se știe că nu excelau la capitolul fizic, ar fi avut de câștigat cu o asemenea pregătire. Cred că pentru majoritatea fotbaliștilor români care pleacă în străinătate ar fi un mare plus. Asta e problema noastră, asta am întâlnit și eu când am plecat în Italia și nu am făcut față.



Am plecat în Italia, în Serie B, în 2007. La acea vreme, se punea bază foarte mare pe partea fizică. Am rămas impresionat, eu venind totuși de la Steaua, venind din Champions League, cu semifinală de Cupa UEFA, cât de în urmă eram cu partea fizică. Nu e vorba numai de mentalitate, e vorba și de pregătire. Pentru că pregătirea de afară este diferită față de cea din România. Este de foarte multe ori mai dură. Nu poți să le ceri jucătorilor să exceleze la un capitol la care nu au fost ajutați în România", a declarat Paraschiv pentru Pro TV Sport.

