Sorin Paraschiv, fost jucător al Stelei București între anii 1998 și 2007, cu care a câștigat trei titluri de campion, în 2001, 2005 și 2006, a vorbit în exlusivitate pentru Sport.ro despre perioada de început a carierei sale, când a intrat ca junior în vestiarul roș-albaștrilor.

Sorin Paraschiv: "Am simțit presiunea din primul moment la Steaua"



Au fost multe emoții și o presiune imensă. „Am simțit presiunea din primul moment în care am ajuns în vestiarul Stelei și am văzut ce fotbaliști erau acolo... Se întâmpla în 1998. Erau acolo Lăcătuș, Militaru, Adi Matei... Mulți jucători mari. Normal că am simțit o presiune imensă din primul moment. Și am simțit-o pe parcursul celor 8-9 ani cât am jucat la această echipă. Dar, dacă nu exista această presiune, nici nu obțineam rezultatele pe care le-am obținut”, e de părere fostul căpitan din Ghencea.



„Para” rememorează prima intrare în vestiarul echipei roș-albastre: „Mi-am găsit și eu un loc într-o cămăruță, în magazie. În interiorul vestiarului, mai era această cameră foarte mică. Nu mă schimbam lângă jucătorii aceia imenși de la acea vreme. Eu și câțiva jucători de la tineret ne schimbam în cămăruța asta. După antrenament, așteptam să facă cei mari duș, apoi intram și noi. La masă, așteptam să mănânce ei primii și abia apoi mâncam și noi!”

Sorin Paraschiv, 178 de meciuri pentru Steaua



Paraschiv consideră că așa ceva n-ar trebui să se mai întâmple în prezent: „Erau alte vremuri, într-adevăr. Sper să nu se mai întâmple cu tinerii din ziua de azi. Atunci consideram că era ceva normal, însă acum, privind în trecut, nu mi se mai par normale acele lucruri. Tinerii din ziua de azi trebuie susținuți, încurajați, trebuie să stai de vorbă cu ei. Doar așa pot ajunge la un nivel înalt”.



Sorin Paraschiv a bifat 178 de meciuri în tricoul „roș-albaștrilor”, pentru care a marcat 12 goluri (Sursa: wikipedia.org).



În 2006, Paraschiv a jucat cu Steaua semifinale de Cupa UEFA, pierzând dramatic calificarea în finală în fața celor de la Middlesbrough, după 1-0 în tur și după ce au avut 2-0 la retur (scor final 2-4)!