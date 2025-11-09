EXCLUSIV Florin Tene și-a amintit un episod magnific cu Emeric Ienei la Steaua. "Eram rezervă, eram foarte supărat!" Ce a urmat

Florin Tene și-a amintit un episod magnific cu Emeric Ienei la Steaua. Eram rezervă, eram foarte supărat! Ce a urmat
Andru Nenciu
Data publicarii:
Data actualizarii:

În sezonul 1998-1999, Florin Tene a fost antrenat la Steaua de Emeric Ienei.

Florin Tene Emeric Ienei Steaua
Decesul legendarului Emeric Ienei l-a îndurerat pe Florin Tene, acum antrenor de portari la FC Voluntari, în eșalonul secund al fotbalului românesc. Antrenorul care dus-o pe Steaua spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni a fost apreciat și respectat de toată lumea. Nea Imi, cu vorbă blândă și replici înțelepte, știa cum să gestioneze orice situație tensionată.

Florin Tene și-a amintit un episod magnific cu Emeric Ienei la Steaua

Florin Tene, unul dintre cei mai valoroși portari români în anii '90, a vorbit la superlativ despre reputatul antrenor. "Am colaborat cu Emeric Ienei în perioada 1998 la Steaua. A fost un gentleman din toate punctele de vedere. Un antrenor care îți impunea mult respect prin felul lui de a se comporta și prin felul lui de a vorbi. Eu personal am rămas marcat de omul si de antrenorul Emeric Ienei. Un om deosebit și un antrenor foarte bun", a declarat Tene, pentru Sport.ro.

În sezonul 1998-1999, Tene și Ritli erau portarii echipei din Ghencea. Vestiarul era înțesat de fotbaliști cu mare experiență (Lăcătuș, Belodedici, sau Tene), dar și de jucători tineri, cu real talent. Component al României la EURO 1996, Tene și-a amintit episodul în care Ienei l-a ținut pe banca de rezerve la Steaua. I-a cerut explicații marelui antrenor, însă replica l-a... liniștit.

Florin Tene, moment de referință alături de Emeric Ienei: "Eram rezervă, eram foarte supărat!" Ce a urmat

"Uite, de exemplu, în poza asta eu eram rezervă și eram foarte supărat. M-am dus la el puțin pus pe ceartă, dar mi-a vorbit asa respectuos cu... "Domnul Tene, sunteți un portar bun și eu vă promit că dacă vă pregatiți ca acum, o să apărați sigur'. Am plecat cu un moral bun și cu multe speranțe. Alți antrenori nici nu vorbesc cu jucătorii. Dupa acea discuție l-am respectat și mai mult. Nu puteai să te superi pe el niciodată. Rar mi-a fost dat să am așa antrenor. Pentru mine este un exemplu de foarte mare bun simț. Un gentleman din toate punctele de vedere", a încheiat Tene. 

