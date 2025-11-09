Decesul legendarului Emeric Ienei l-a îndurerat pe Florin Tene, acum antrenor de portari la FC Voluntari, în eșalonul secund al fotbalului românesc. Antrenorul care dus-o pe Steaua spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni a fost apreciat și respectat de toată lumea. Nea Imi, cu vorbă blândă și replici înțelepte, știa cum să gestioneze orice situație tensionată.

Florin Tene, unul dintre cei mai valoroși portari români în anii '90, a vorbit la superlativ despre reputatul antrenor. "Am colaborat cu Emeric Ienei în perioada 1998 la Steaua. A fost un gentleman din toate punctele de vedere. Un antrenor care îți impunea mult respect prin felul lui de a se comporta și prin felul lui de a vorbi. Eu personal am rămas marcat de omul si de antrenorul Emeric Ienei. Un om deosebit și un antrenor foarte bun", a declarat Tene, pentru Sport.ro.

În sezonul 1998-1999, Tene și Ritli erau portarii echipei din Ghencea. Vestiarul era înțesat de fotbaliști cu mare experiență (Lăcătuș, Belodedici, sau Tene), dar și de jucători tineri, cu real talent. Component al României la EURO 1996, Tene și-a amintit episodul în care Ienei l-a ținut pe banca de rezerve la Steaua. I-a cerut explicații marelui antrenor, însă replica l-a... liniștit.

Florin Tene, moment de referință alături de Emeric Ienei: "Eram rezervă, eram foarte supărat!" Ce a urmat

