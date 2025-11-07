Printre cei veniți să-și ia rămas bun de la marele antrenor s-a numărat și Gabi Balint, fostul său elev de la Steaua, care a fost vizibil afectat, izbucnind în lacrimi. Vestea morții "Gentlemanului" fotbalului românesc, survenită miercuri la vârsta de 88 de ani, a îndoliat lumea sportului.



Astăzi, între orele 16:00 și 19:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al legendarului tehnician este depus la stadionul pe care l-a slujit cu devotament.



Până la ora 17:00, peste 1000 de oameni apucaseră deja să aprindă o candelă și să depună flori la catafalcul antrenorului care a adus Cupa Campionilor Europeni în România.



Gabi Balint, unul dintre eroii de la Sevilla 1986, nu și-a putut stăpâni emoțiile la căpătâiul celui care i-a fost mentor. Alături de el au fost prezenți și Claudiu Keșeru, împreună cu alți oficiali ai clubului FC Bihor, veniți să-i aducă un pios omagiu.



„Sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui antrenor Emeric Ienei a ajuns astăzi la Stadionul „Iuliu Bodola”, locul din orașul pe care l-a ales ca acasă, locul unde a fost mereu respectat și iubit.

Suporterii bihoreni, alături de numeroase personalități din lumea fotbalului românesc, au venit să-i aducă un ultim omagiu celui care a dus numele României pe cele mai înalte culmi ale performanței și a rămas un model de eleganță, demnitate și modestie.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris cei de la FC Bihor Oradea pe Facebook.

