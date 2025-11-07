VIDEO Emoție copleșitoare la Oradea. Mii de oameni la stadion pentru ultimul rămas bun lui Ienei. Gabi Balint, în lacrimi

Emoție copleșitoare la Oradea. Mii de oameni la stadion pentru ultimul rămas bun lui Ienei. Gabi Balint, în lacrimi
Mii de persoane s-au strâns vineri la stadionul "Iuliu Bodola" din Oradea pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Emerich Ienei.

Emerich Ienei Gabi Balint oradea
Printre cei veniți să-și ia rămas bun de la marele antrenor s-a numărat și Gabi Balint, fostul său elev de la Steaua, care a fost vizibil afectat, izbucnind în lacrimi. Vestea morții "Gentlemanului" fotbalului românesc, survenită miercuri la vârsta de 88 de ani, a îndoliat lumea sportului.

Astăzi, între orele 16:00 și 19:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al legendarului tehnician este depus la stadionul pe care l-a slujit cu devotament.

Până la ora 17:00, peste 1000 de oameni apucaseră deja să aprindă o candelă și să depună flori la catafalcul antrenorului care a adus Cupa Campionilor Europeni în România.

Gabi Balint, unul dintre eroii de la Sevilla 1986, nu și-a putut stăpâni emoțiile la căpătâiul celui care i-a fost mentor. Alături de el au fost prezenți și Claudiu Keșeru, împreună cu alți oficiali ai clubului FC Bihor, veniți să-i aducă un pios omagiu.

„Sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui antrenor Emeric Ienei a ajuns astăzi la Stadionul „Iuliu Bodola”, locul din orașul pe care l-a ales ca acasă, locul unde a fost mereu respectat și iubit.

Suporterii bihoreni, alături de numeroase personalități din lumea fotbalului românesc, au venit să-i aducă un ultim omagiu celui care a dus numele României pe cele mai înalte culmi ale performanței și a rămas un model de eleganță, demnitate și modestie.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris cei de la FC Bihor Oradea pe Facebook.

Înmormântare cu onoruri militare

Clubul FC Bihor Oradea a transmis și programul funeraliilor. Sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 13:00, sicriul va fi expus la Biserica Militară, în prezența familiei și a foștilor mari jucători din generația '86.

Cortegiul funerar va porni apoi spre Capela Orășenească a Cimitirului Rulikowski, unde slujba de înmormântare va avea loc de la ora 14:00. Emerih Ienei va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare, așa cum i se cuvine unui simbol național.

