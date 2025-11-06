Emeric Ienei, un colos al fotbalului românesc, s-a stins la 88 de ani, iar dispariția a mișcat toată România! Legendarul antrenor a trecut în neființă în urma unei comoții cerebrale. El s-a stins din viață în locuința sa din Oradea, iar vestea a emoționat o țară întreagă.

Mai mult, fost selecționer al României, el a condus și prima reprezentativa a Ungariei, în perioada 1992-1993, timp în care a bifat 14 apariții la cârma acesteia.

Ienei a înregistrat două performanțe notabile la conducerea tehnică a primei reprezentative. În primul său mandat de selecționer a calificat România în optimile Campionatului Mondial din 1990, iar în al doilea în sferturile de finală ale Campionatului European din 2000.

România, loc special în inima lui Emeric Ienei

În 1990, România trecea de faza grupelor la Mondialul din Italia, după o victorie cu URSS (2-0), o înfrângere cu Camerun (1-2) și un egal cu Argentina (1-1). „Tricolorii” au fost eliminați atunci dramatic în faza optimilor de finală de către Irlanda, 4-5 la loviturile de departajare, după un 0-0 în timpul regulamentar.

În vara anului 2000, tot sub conducerea lui Emeric Ienei, prima reprezentativă a realizat calificarea în sferturile de finală ale competiției dintr-o „grupă a morții”. După un egal cu Germania (1-1) și o înfrângere cu Portugalia (0-1), sub bacheta lui Ienei a fost înregistrată o victorie de povestit nepoților: 3-2 cu Anglia.

Mesajul pe care Emeric Ienei i l-a transmis lui Mircea Lucescu după România – Austria

Selecționata României a avut un loc aparte în inima lui Ienei, care a continuat să urmărească prima reprezentativă până în ultima sa zi de viață. De exemplu, ultima acțiune a României, din preliminariile Cupei Mondiale, cu Austria, câștigată cu 1-0, a adus și o reacție din partea lui Emeric Ienei.

El a dorit să îi transmită un mesaj lui Mircea Lucescu, într-un moment în care ”Il Luce” a tot primit critici pentru anumite detalii de la echipa națională.

(N.r. – Despre faptul că Mircea Lucescu ar putea să lase naționala înainte de barajele din martie) ”Cum să faci așa ceva? Mircea, nu renunța! Tu ai dus echipa aici, trebuie să-ți faci treaba până la capăt, să ajungeți la Mondial!

Uite că fotbalul românesc are resurse, avem jucători care au disponibilitatea să lupte pentru echipa națională. E si meritul lui că i-a făcut să creadă. Deci trebuie să meargă împreună până la capăt! Eu am mare încredere în Mircea și în națională. Chiar m-au impresionat băieții. Și le țin pumnii, să ajungă iar la Campionatul Mondial!”, spunea Ienei pentru Gsp.

