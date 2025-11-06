Imagini emoționante cu momentul de reculegere în onoarea lui Emeric Ienei înainte de Basel - FCSB

Înaintea fluierului de start, cele două echipe, alături de cei peste 30.000 de spectatori prezenți pe „St. Jakob-Park”, au ținut un moment de reculegere în onoarea lui Emeric Ienei, legenda fotbalului românesc, dispărut pe 5 noiembrie la vârsta de 88 de ani.

FC Basel - FCSB 1-0, ACUM pe Sport.ro. Seară de coșmar pentru campioana României

Cererea FCSB a fost acceptată de UEFA, iar jucătorii campioanei României au purtat banderole negre și au intrat pe teren cu tricouri personalizate dedicate fostului antrenor.



Ienei este unul dintre cei mai mari tehnicieni din istoria fotbalului românesc. El a fost antrenorul cu care Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, în finala istorică de la Sevilla.

