Printre cei care au participat la slujba de înmormântare a fost și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal.

Mihai Stoichiță a reacționat după ce a fost acuzat de lipsă de respect

Oficialul FRF a ieșit în evidență prin vestimentația aleasă pentru tristul eveniment în care apropiații și cei care au lucrat de-a lungul timpului cu Emeric Ienei l-au condus pe ultimul drum pe legendarul antrenor al Stelei.

În timp ce toți cei prezenți la eveniment au ales să poarte haine închise la culoare în semn de doliu, Stoichiță a ales să poarte o geacă roșie cu însemnele Federației Române de Fotbal, lucru ce i-a adus numeroase critici oficialului FRF.

Mihai Stoichiță a explicat însă că există un motiv pentru care a ales geacă roșie: ”Evenimentul este prea trist pentru a intra în fel de fel de discuții fără sens. Este vorba despre roșu și albastru. Lipsă de respect era dacă nu ajungeam acolo! Respectul meu pentru un om atât de mare a fost, este și va rămâne enorm”, a spus oficialul FRF, conform digisport.ro.

