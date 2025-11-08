Reprezentanții Peluza Sud Steaua au venit special pentru a-i aduce omagiu. Imaginile publicate de jurnalistul Cristian Scutariu arată suporterii cu torțe în mâini, coroane, colaje cu fotografii și mesaje dedicate celui care a rămas simbolul unei generații. Pe una dintre coroane a fost scris mesajul: „A murit o galaxie, din 11 stele, ce nebunie! ”. VEZI FOTO

”În cât timp o să ajungă un român la Liverpool sau Manchester City?” Florin Gardoș, răspuns sincer

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați ACUM, portarii Dur-Bozoancă și Krell fac minuni! Sărbătoare pentru Sergiu Hanca din minutul 24

Sicriul lui Emeric Ienei a ajuns la cimitir



Sicriul a fost adus la ora 13:00 la Biserica Militară a Garnizoanei Oradea. Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare în Cimitirul „Rulikowski” din Oradea.



Cortegiul funerar a fost deschis de afetul de tun pe care a fost așezat sicriul, iar drumul spre locul de veci a fost luminat de torțele aprinse de suporteri.



Numeroase coroane au fost depuse în memoria lui. Printre cele mai vizibile s-au aflat cele trimise de Gino Iorgulescu, Liga Profesionistă de Fotbal, dar și de nume mari ale sportului românesc. Președintele României, Ilie Năstase, Ion Țiriac și Cosmin Olăroiu au trimis la rândul lor coroane.

