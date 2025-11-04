Patronul FCSB a pierdut ultima cale de atac în războiul pentru marca „Steaua”, după ce judecătorii au respins recursul formulat de avocații campioanei. Decizia este definitivă și încheie această bătălie legală, provocând euforie în tabăra "militarilor".



Instanța supremă a pus capăt speranțelor lui Gigi Becali, considerând cererea celor de la FCSB ca fiind "nefondată". Astfel, hotărârea anterioară a Curții de Apel București rămâne valabilă, iar gruparea din prima ligă nu mai are nicio pârghie legală în acest dosar.



Talpan, în al nouălea cer: "O victorie foarte mare!"



Așa cum era de așteptat, Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a fost extrem de bucuros la aflarea veștii. Acesta abia și-a găsit cuvintele când a aflat de decizia ÎCCJ, având o reacție savuroasă, preluată de Fanatik.



"Am câștigat?! Super! S-a respins recursul deci, foarte bine. Sunt foarte bucuros că am stat cu emoții toată ziua", a spus Talpan.



Juristul "militarilor" este acum încrezător și în celelalte dispute cu FCSB, anunțând deja următoarea țintă: "E o victorie foarte mare. Voi câștiga și procesul pentru prejudiciu!"



Hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție



„Decizia nr. 1880: Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, cerere formulată de recurenta-reclamantă. Respinge ca nefondat recursul declarat de reculenta-reclamantă Fotbal Club FCSB SA împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimații-pârâți Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Definitivă”, se precizează în decizia ÎCCJ.

